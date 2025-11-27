Gobernador de Cundinamarca pide reconsiderar el pico y placa para no matriculados en Bogotá

La medida de pico y placa, dos sábados al mes, para vehículos particulares que no estén matriculados en Bogotá generó reparos en el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y un grupo de alcaldes del departamento.

En un intento por revertir la iniciativa, que entraría en vigor desde el primer semestre del 2026, hicieron un llamado al diálogo, que el alcalde mayor Carlos Fernando aceptó en sus redes sociales:

“Estoy totalmente dispuesto, al igual que el equipo de Bogotá, al diálogo, a buscar las mejores fórmulas en este ejercicio de corresponsabilidad y de equidad. La semana entrante vamos a convocar un ejercicio de diálogo con todos los actores relevantes para que hablemos de cómo trabajar juntos para mejorar la movilidad, infraestructura y garantizar servicios y bienes a todos los habitantes de Bogotá y la región”.

De acuerdo con el mandatario, la medida no fue pensada para los visitantes, sino para aquellos bogotanos que viviendo en la ciudad matricularon su carro fuera, entre otros, para ahorrar costos. Es, dijo el alcalde, como si el propietario de un apartamento pagara la administración a otro conjunto, en el que no vive.

El gobernador Rey se mostró en desacuerdo con el mandatario:

También en redes sociales, el gobernador de Cundinamarca insistió en que no comparte “este tipo de medidas restrictivas de la movilidad. De implementarse, esta no sería un buen mensaje ni un buen antecedente en materia de integración territorial. La segregación sería el principio sobre el cual se moverían las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca para abordar hechos metropolitanos a futuro (…) eso no le conviene a nadie”.

De acuerdo con Rey, “usar el recaudo de este impuesto como pretexto para restringir la movilidad va en contra de la esencia del tributo, que es garantizar la libre circulación por el territorio nacional. No es coherente utilizar una motivación tributaria para imponer una medida de restricción de la movilidad”.

A cambio de implementar el pico y placa los sábados para vehículos con matrículas de otros municipios, sugirió destinar dineros de la ciudad y la Región Metropolitana para el mantenimiento de la semaforización en Bogotá o transferir, mediante una reforma legislativa, el 20% de este impuesto, en los casos de vehículos matriculados fuera, que se utilicen en la ciudad.

“En la región, muchos bogotanos trabajan, estudian, emprenden y comercializan; ¿en qué se diferencia su situación de lo que hacen los cundinamarqueses en Bogotá?”, se preguntó Rey, para el que el ejemplo del propietario en un conjunto residencial no es válido, porque, según dice, implicaría cobrarles también a los visitantes del conjunto o quienes trabajan en él.

“Un mayor aumento en el número de matrículas en Bogotá debería venir como efecto de incentivos positivos y no restrictivos, tales como la reducción de los costos de matrícula vehicular, hoy al doble del promedio del país”, puntualizó.