Gobernador de Antioquia critica al Gobierno por no aportar recursos para el túnel del Toyo y alerta avance de las disidencias

La conexión vial entre Medellín y la región de Urabá dio un paso definitivo hacia su culminación con el anuncio de una nueva inyección de capital por parte de la Alcaldía de Medellín.

Serán 342 mil millones de pesos adicionales que se suman a los 820 mil millones ya invertidos en la obra, que incluye el Túnel del Toyo, proyectado como el más largo de América Latina y cuya entrada en operación está prevista para diciembre de 2026.

“Nos comprometemos a que desde el Distrito de Medellín, desde los recursos de los ciudadanos de Medellín, se termina esta obra tan importante”, aseguró el alcalde Federico Gutiérrez durante la presentación del proyecto.

El desembolso de los recursos se hará en tres etapas: 50 mil millones en diciembre de 2024, 128 mil millones en 2026 y 94 mil millones a comienzos de 2027.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la decisión y la calificó como una muestra de compromiso regional frente a la falta de apoyo del Gobierno Nacional. “El Gobierno nacional no quiso poner los 855 mil millones de pesos que era su obligación poner para culminar la vía al mar. Antioquia no se lamenta, Antioquia no espera, no nos rendimos”, afirmó en entrevista con Noticias RCN.

Rendón recordó que el presidente Gustavo Petro había prometido destinar esos recursos a proyectos de acueducto en Urabá, pero que finalmente no se concretaron.

“Ni vía ni acueducto. Nos tocó desde la Gobernación contratar los diseños para que en menos de un año nos entreguen la estructuración técnica de ese proyecto”, señaló, anticipando que espera avanzar junto al alcalde Gutiérrez y EPM en la contratación del acueducto para el eje bananero.

El mandatario departamental también expresó preocupación por la situación de orden público en Antioquia, denunciando una “muy baja operatividad” de las fuerzas militares contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, mientras el ELN gana terreno. “Las Farc han crecido un 70% en lo que va del gobierno Petro en Antioquia”, advirtió, sugiriendo incluso que podría existir un acuerdo tácito entre el Estado y ese grupo armado.

Con el nuevo aporte, Medellín y Antioquia buscan garantizar la culminación de una obra estratégica para la competitividad del país, mientras persisten las tensiones políticas y de seguridad en la región.