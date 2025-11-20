CANAL RCN
Colombia Video

Gobernador de Antioquia critica al Gobierno por no aportar recursos para el túnel del Toyo y alerta avance de las disidencias

El gobernador de Antioquia lanzó duras críticas al Gobierno Nacional luego de que no aportara los 855 mil millones comprometidos inicialmente.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
03:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La conexión vial entre Medellín y la región de Urabá dio un paso definitivo hacia su culminación con el anuncio de una nueva inyección de capital por parte de la Alcaldía de Medellín.

Pequeña de 7 años está gravemente herida tras presuntamente ser golpeada y abusada en Antioquia
RELACIONADO

Pequeña de 7 años está gravemente herida tras presuntamente ser golpeada y abusada en Antioquia

Serán 342 mil millones de pesos adicionales que se suman a los 820 mil millones ya invertidos en la obra, que incluye el Túnel del Toyo, proyectado como el más largo de América Latina y cuya entrada en operación está prevista para diciembre de 2026.

“Nos comprometemos a que desde el Distrito de Medellín, desde los recursos de los ciudadanos de Medellín, se termina esta obra tan importante”, aseguró el alcalde Federico Gutiérrez durante la presentación del proyecto.

Capturado alias Tatareto, segundo cabecilla del grupo armado Estructura 36 en el norte de Antioquia
RELACIONADO

Capturado alias Tatareto, segundo cabecilla del grupo armado Estructura 36 en el norte de Antioquia

Antioquia aporta recursos para el Túnel del Toyo y critica incumplimientos del Gobierno

El desembolso de los recursos se hará en tres etapas: 50 mil millones en diciembre de 2024, 128 mil millones en 2026 y 94 mil millones a comienzos de 2027.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la decisión y la calificó como una muestra de compromiso regional frente a la falta de apoyo del Gobierno Nacional. “El Gobierno nacional no quiso poner los 855 mil millones de pesos que era su obligación poner para culminar la vía al mar. Antioquia no se lamenta, Antioquia no espera, no nos rendimos”, afirmó en entrevista con Noticias RCN.

Cámaras registraron una nueva golpiza contra tres perros en Antioquia: esto hallaron en la vivienda
RELACIONADO

Cámaras registraron una nueva golpiza contra tres perros en Antioquia: esto hallaron en la vivienda

Rendón recordó que el presidente Gustavo Petro había prometido destinar esos recursos a proyectos de acueducto en Urabá, pero que finalmente no se concretaron.

Gobernador alerta por crecimiento de las disidencias en Antioquia

“Ni vía ni acueducto. Nos tocó desde la Gobernación contratar los diseños para que en menos de un año nos entreguen la estructuración técnica de ese proyecto”, señaló, anticipando que espera avanzar junto al alcalde Gutiérrez y EPM en la contratación del acueducto para el eje bananero.

El mandatario departamental también expresó preocupación por la situación de orden público en Antioquia, denunciando una “muy baja operatividad” de las fuerzas militares contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, mientras el ELN gana terreno. “Las Farc han crecido un 70% en lo que va del gobierno Petro en Antioquia”, advirtió, sugiriendo incluso que podría existir un acuerdo tácito entre el Estado y ese grupo armado.

Con el nuevo aporte, Medellín y Antioquia buscan garantizar la culminación de una obra estratégica para la competitividad del país, mientras persisten las tensiones políticas y de seguridad en la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Asesinaron dentro de su carro al médico Gian Carlos Gómez, en vía pública de Cartagena

Guaviare

Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?

ONU

Cada 20 horas un menor de edad es reclutado por grupos armados en Colombia: alertan la ONU y Unicef

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

El mensaje de Cristiano Ronaldo que se viralizó luego de reunirse con Donald Trump

Cristiano Ronaldo visitó la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump y el astro portugués compartió fotografías junto a un mensaje.

Artistas

Samantha, mencionada por Pirlo en la polémica 'tiradera' a Blessd, rompió el silencio: esto dijo

La influencer reaccionó con dos videos en su cuenta de TikTok. Estos son los detalles.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Cuidado personal

Dormir la siesta vuelve a ser protagonista: la ciencia analiza este hábito y sus efectos en la salud

Estados Unidos

¿Exceso o protocolo?: inspectora derrama cloro en puesto de tacos en Colorado y genera indignación