CANAL RCN
Colombia

Capturado alias Tatareto, segundo cabecilla del grupo armado Estructura 36 en el norte de Antioquia

'Tatareto' estaría implicado en amenazas contra trabajadores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, a quienes exigía pagos extorsivos.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
09:40 a. m.
En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía, fue capturado alias Tatareto, señalado de ser la mano derecha de alias Primo Gay, uno de los principales líderes del grupo armado residual Estructura 36 que opera en el norte de Antioquia.

Cayó en Antioquia alias Tatareto, ¿Quién es?

La acción militar se llevó a cabo en el corregimiento Travesías, del municipio de Briceño, donde también fue detenido otro presunto integrante de la organización.

De acuerdo con la información de inteligencia, alias Tatareto tendría más de diez años de trayectoria delictiva dentro de la estructura y fungía como segundo cabecilla de una comisión armada encargada de acciones de control territorial, extorsión y desplazamientos forzados en varios municipios de la región.

El otro capturado, identificado como alias el Gordo, sería su hombre de confianza y contaría con cerca de seis años en la organización.

Las autoridades indicaron que ambos estarían vinculados con los recientes desplazamientos ocurridos en Briceño, así como con el asesinato de un campesino que había retornado a su finca para atender su ganado.

Durante la operación, los soldados lograron además rescatar a un habitante de la zona que había sido secuestrado por el grupo armado, garantizando su retorno seguro a casa.

Capturan a 'Tatareto' implicado en amenazas a colaboradores de Hidroituango

Las investigaciones también señalan que los capturados estarían implicados en amenazas contra trabajadores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, a quienes exigían pagos extorsivos.

Además, serían responsables de la instalación de artefactos explosivos improvisados en el corredor vial que conecta Travesías con El Hoyo, con el propósito de atentar contra unidades militares.

Alias Tatareto y alias el Gordo también habrían participado en un atentado con explosivos contra la infraestructura del proyecto hidroeléctrico de Chorreritas, en San Andrés de Cuerquia, como represalia por el no pago de extorsiones.

Durante la ofensiva militar se incautaron un arma de fuego y varias municiones, que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los capturados.

