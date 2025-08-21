Gobernador de Antioquia asegura que ya había una alerta sobre presencia de grupos armados en la vereda Los Toros, en Amalfi

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló con Noticias RCN sobre los dolorosos hechos que se registraron este jueves 21 de agosto en Amalfi, Antioquia, en donde 12 policías han muerto producto de un taque con drones atribuido a las disidencias de alias Calarcá.

"El Gobierno Nacional, como en muchas otras ocasiones, nos dejó en visto", dijo Rendón, asegurando que desde el pasado 4 de julio se hizo una alerta por la presencia de disidencias de las Farc y Clan del Golfo en la vereda Los Toros.

Además, reprochó que el gobierno haya señalado inicialmente a miembros del Clan del Golfo por este ataque, ya que, más tarde, el ministro de Defensa rectificó y atribuyó el hecho a disidencias de 'Calarcá'.

Ojalá Petro haya despertado de la comodidad de Palacio y se apresure, no solo a coordinar a la fuerza pública, porque ya tenemos 12 uniformados muertos y tres gravemente heridos y la noche es muy larga.

Autoridades no han podido llegar a la zona del ataque

Rendón pidió atención del Gobierno Nacional y ayuda para llegar a la zona en donde ocurrió el atentado, pues debido a las complejidades geográficas, no ha sido posible rescatar a las víctimas.

Cabe recordar que el ataque se registró a las 11:30 de la mañana y todavía no se ha podido llegar al sector.

No entendemos porqué, siete horas después, siguen sin llegar las autoridades.

Van 12 policías muertos tras ataque en Amalfi

Por ahora, las autoridades han confirmado la muerte de 12 policías en el ataque registrado en Amalfi, entre ellos un subteniente comandante del PECAT, ocho patrulleros (erradicadores), un subintendente, técnico del avión; y un mayor, copiloto de la aeronave atacada.

La noticia se conoció sobre las 11:30 a. m., cuando un helicóptero Black Hawk de la Policía fue derribado por drones, mientras realizaba operativos de erradicación de cultivos ilícitos en Amalfi.