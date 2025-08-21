CANAL RCN
Colombia Video

Gobernador de Antioquia asegura que ya había una alerta sobre presencia de grupos armados en la vereda Los Toros, en Amalfi

El gobernador Andrés Julián Rendón asegura que el Gobierno Nacional "los dejó en visto" frente a las alertas hechas por riesgos en zona rural de Amalfi.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
07:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló con Noticias RCN sobre los dolorosos hechos que se registraron este jueves 21 de agosto en Amalfi, Antioquia, en donde 12 policías han muerto producto de un taque con drones atribuido a las disidencias de alias Calarcá.

"El Gobierno Nacional, como en muchas otras ocasiones, nos dejó en visto", dijo Rendón, asegurando que desde el pasado 4 de julio se hizo una alerta por la presencia de disidencias de las Farc y Clan del Golfo en la vereda Los Toros.

Confirman 12 policías muertos tras ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia
RELACIONADO

Confirman 12 policías muertos tras ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Además, reprochó que el gobierno haya señalado inicialmente a miembros del Clan del Golfo por este ataque, ya que, más tarde, el ministro de Defensa rectificó y atribuyó el hecho a disidencias de 'Calarcá'.

Ojalá Petro haya despertado de la comodidad de Palacio y se apresure, no solo a coordinar a la fuerza pública, porque ya tenemos 12 uniformados muertos y tres gravemente heridos y la noche es muy larga.

Autoridades no han podido llegar a la zona del ataque

Rendón pidió atención del Gobierno Nacional y ayuda para llegar a la zona en donde ocurrió el atentado, pues debido a las complejidades geográficas, no ha sido posible rescatar a las víctimas.

Cabe recordar que el ataque se registró a las 11:30 de la mañana y todavía no se ha podido llegar al sector.

Vil ataque con dron que derribó helicóptero y asesinó a 10 policías es atribuido a alias 'Calarcá'
RELACIONADO

Vil ataque con dron que derribó helicóptero y asesinó a 10 policías es atribuido a alias 'Calarcá'

No entendemos porqué, siete horas después, siguen sin llegar las autoridades.

Van 12 policías muertos tras ataque en Amalfi

Por ahora, las autoridades han confirmado la muerte de 12 policías en el ataque registrado en Amalfi, entre ellos un subteniente comandante del PECAT, ocho patrulleros (erradicadores), un subintendente, técnico del avión; y un mayor, copiloto de la aeronave atacada.

La noticia se conoció sobre las 11:30 a. m., cuando un helicóptero Black Hawk de la Policía fue derribado por drones, mientras realizaba operativos de erradicación de cultivos ilícitos en Amalfi.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Explosión en Cali: Segundo camión con cilindros bomba cerca de base aérea no logró detonar

Gustavo Petro

Gobierno decretaría estado de conmoción interior tras atentados en Cali y Amalfi

Cali

Video | Testigos y sobrevivientes describieron el horror del cruel atentado en Cali

Otras Noticias

Estados Unidos

Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos por tensión con Venezuela

Estados Unidos envió contundente mensaje a sus ciudadanos por situación tensa con Venezuela.

Alimentos

FDA advierte sobre contaminación radioactiva en camarones vendidos por famosa cadena de tiendas

Las autoridades estadounidenses hicieron un importante llamado para evitar el consumo de estos animales congelados.

Shakira

Rompió silencio la excoreógrafa de Shakira y contó por qué dejó de trabajar con la colombiana

Millonarios

Revelaron detalles del contrato de Hernán Torres con Millonarios y su llegada a Bogotá

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025