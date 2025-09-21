Gobernador de Cundinamarca advierte sobre posible agravamiento de crisis en vía al Llano

Hace aproximadamente 15 días, la vía que comunica Bogotá con Villavicencio, que también es un corredor vial principal del país, está cerrado. Esto, tras el deslizamiento de un alud de tierra en el kilómetro 18+500 en el municipio de Chipaque.

Gobernador de Cundinamarca asegura que situación en la vía al Llano puede empeorar

Aunque se ha habilitado la vía alterna, está no es una solución definitiva para el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien en diálogo con este medio hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional.

“Es una inversión que solamente necesita voluntad, pero a la fecha no sabemos si COVIANDINA lo va a hacer, si la ANI lo va a hacer. Aquí para una cosa mínima ni siquiera se han puesto de acuerdo”, indicó el mandatario.

El gobernador también aseguró que aun la situación se puede poner peor: "si creíamos que aquí estamos tocando fondo, pues quiero decirles que no, que es posible que sigamos aún con mayores perjuicios, todo por la desatención de la concesión y porque a la comunidad y a las autoridades territoriales no nos están parando bolas”.

Por el momento, la Gobernación responderá en cuanto a su competencia, esperando una respuesta oportuna de las autoridades. Entre los miles de afectados, el gremio transportador es uno de los más perjudicados. Han estado horas en medio del sol y la lluvia.

Por su parte, los conductores aseguran que los retrasos y el deterioro de las carreteras les generan pérdidas económicas, pero además una incertidumbre sobre el trayecto entre estos dos departamentos.

Así está la situación en la vía al Llano

Los viajeros también han expresado su malestar. Algunos señalaron que los retrasos y el aumento en los costos del transporte afectan su economía y sus compromisos diarios.

Tras los bloqueos de varias horas que se presentaron este sábado 20 de septiembre, la Agencia Nacional de Infraestructura publicó un comunicado en el que reconoce los problemas y anuncia que ya se adelantan medidas de mantenimiento y seguimiento a las concesiones viales.

Transportadores, viajeros y autoridades coinciden en que se requieren soluciones urgentes para garantizar movilidad segura y eficiente en el corredor vial.