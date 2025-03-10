Gobernadora del Valle y alcalde de Cali le envían un mensaje de esperanza al país

En el marco de la Semana de la Biodiversidad, Noticias RCN conversó con el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y con la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, sobre temas clave para el país y la región.

Noticias RCN: ¿Es real que están trabajando de la mano?

Dilian: Claro, es real.

Alejandro: Yo creo que esa ha sido una de las claves de estas dos administraciones. Y es que en Cali y el Valle estamos trabajando unidos. Y esa es una decisión que tomamos. Dos días después de la elección nos reunimos y dijimos: aquí vamos a trabajar juntos por Cali y el Valle.

Noticias RCN: ¿Qué decir frente a lo que está pasando en universidades como la del Valle?

Dilian: Hicimos unas estrategias dentro del campus de la universidad. Con seguridad, con cámaras, con tecnología. Además, yo creo que no solamente con eso, sino de poder lograr con la misma comunidad universitaria. Lograr, por ejemplo, trabajar en paz, en reconciliación, en convivencia. Que es muy importante el respeto al derecho a pensar diferente. Eso lo estamos haciendo dentro del campus universitario.

Y fuera del campus universitario hicimos una reunión con la Alcaldía de Cali, con la Gobernación y con la Policía, precisamente para que haya una estrategia, un PMU todos los jueves, para que así de esa manera podamos nosotros evitar o por lo menos prevenir.

Noticias RCN: ¿alcalde le preocupa que se le incendie la ciudad, por cuenta de que la protesta se vuelva vandalismo?

Alejandro: Hemos tenido marchas multitudinarias, desde que soy alcalde no ha habido ningún problema. Obviamente, hay algunos sectores muy pequeños que lo que quieren es tratar de sembrar la división, sembrar el odio y tratar de incendiar. Es lo que hemos visto desafortunadamente con estos encapuchados que salen de la Universidad del Valle que en buena parte ni siquiera son estudiantes de la Universidad del Valle.

Y para nosotros, los caleños y los vallecaucanos, pues eso nos duele mucho porque la Universidad del Valle es un tesoro de toda la región. Ahí sí estamos trabajando, como bien decía la gobernadora, de manera conjunta con la Gobernación, con la Policía Metropolitana de Cali para identificar quiénes son estos individuos. Porque una cosa es la protesta pacífica, otra cosa es la violencia y otra cosa es el terrorismo.

Dilian: La universidad prácticamente es víctima. Pero como decía el alcalde, muchas veces no son ni los estudiantes de la universidad, sino gente extraña, gente infiltrada que llega a la universidad de pronto con apoyo de algunos muy pocos estudiantes, que yo creo que los estudiantes lo que quieren es estudiar y terminar.

Noticias RCN: ¿Ustedes están siendo complacientes con los bandidos?

Dilian: No, nosotros sí imponemos el orden. Imponemos la seguridad y la autoridad. La autoridad, por supuesto, respetando los derechos de cada uno, respetando las ideologías de cada uno, que es lo que deberíamos hacer.

Pero en este momento yo creo que podemos hablar con la gente, podemos decirles, miren, respetémonos, trabajemos juntos, logremos que Cali se olvide de ese tiempo en donde hubo esos paros. Hemos trabajado mucho con los colectivos de jóvenes, le estamos dando oportunidades a los jóvenes con educación.

Noticias RCN: ¿Ha habido críticas así?

Alejandro: Claro que las ha habido, pero nosotros en Cali estamos fortaleciendo mucho la seguridad desde que soy alcalde. Hemos aumentado el pie de fuerza de la policía en mil hombres, recibimos 5.900, hoy tenemos 6.900, tenemos el Bloque de Búsqueda contra el Terrorismo. Todos los terroristas que nos atacaron el 10 de junio, de 30 capturamos a 29 y el número 30 sabemos dónde está escondido como un cobarde.

No está en Cali, ahí necesitamos que la fuerza pública y el Gobierno Nacional actúen

Noticias RCN: ¿Cuál es el proyecto que más los une?

Dilian: Sí, el Tren de Cercanías. Venimos trabajando, él era director de Propacífico y yo era la gobernadora en el año 2017, más o menos, y logramos sacar la prefactibilidad. Luego los alcaldes que estuvieron y la gobernadora sacaron la factibilidad y hoy estamos en ese proceso con el Gobierno Nacional, pero puedo decirle que nosotros ya cumplimos, ya Hacienda nos dio el visto bueno y estamos esperando el concepto técnico la próxima semana de la ministra de Transporte, para que nos den las vigencias futuras y el Conpes.

Noticias RCN: ¿Cómo va la osa con el presidente?

Alejandro: Hay que recordar algo, esto no se trata ni de Dilian, ni de Alejandro, ni de Petro, esto es para el pueblo caleño y vallecaucano. Este es el proyecto de desarrollo más ambicioso del Valle del Cauca, lleva más de 10 años formulándose, ya por fin está listo, como decía la gobernadora, nosotros ya estamos listos.

Son los primeros 24 kilómetros del Tren de Cercanías, arranca en Jamundí hacia el sur, luego pasa por Cali. Lo importante que deben entender los caleños es que, si bien se llama Tren de Cercanías, en su paso por Cali es en efecto la primera línea del Metro de Cali. Va a haber alrededor de 18 estaciones y va a transformar la forma como nosotros nos movilizamos.

Noticias RCN: En momentos de frustración, de indignación, de desesperanza, ¿qué le dice el Valle del Cauca a Colombia?

Dilian: Los buenos somos más, y yo creo que eso es lo que tiene que prevalecer, que los colombianos somos trabajadores, somos juiciosos, tenemos sueños, que nos gusta saltar cualquier barrera para llegar a cumplir esos sueños, y ese sueño de tener una Colombia en paz, con seguridad, pero también con desarrollo económico, viendo que nuestra gente trabaje, que le pueda llegar el desarrollo a las zonas más apartadas, y no más con el tema de la sostenibilidad, mire que con la sostenibilidad podemos lograr cuidar nuestra biodiversidad y tener una nueva economía sostenible.

Alejandro: Yo le diría a Colombia, desde Cali y desde el Valle del Cauca, tranquilos, que desde las regiones estamos trabajando con mucho patriotismo, para que Colombia siga avanzando, para que no se desborde la seguridad, para que podamos seguir trayendo empresas, seguir trayendo turismo, y seguir trayendo además oportunidades para nuestra gente.