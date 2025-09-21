¡La justicia se respeta! Presidentes de las tres altas Cortes responden a los ataques

En un momento en el que el presidente de la República, el ministro del Interior e incluso algunos congresistas retan a los magistrados del país, los presidentes de las tres altas cortes más importantes se dirigen al país.

En entrevista con Noticias RCN, los magistrados de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez; de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro; y del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, hablaron sobre los recientes ataques de los cuales han sido objeto por parte de algunos sectores del gobierno.

Noticias RCN: ¿Cómo defender la independencia y la autonomía de la Rama Judicial en momentos como este?

Magistrado Álvarez: Sin independencia judicial y autonomía no hay justicia. Y en un país signado por la violencia, le presta flaco servicio a la civilidad que haya ataques por quienes representan también al Estado.

Las cortes hemos sido enfáticas en defender la autonomía, porque hemos entendido que nuestra labor ha sido fundamentalmente emitir decisiones judiciales en defensa de la constitución y la ley, y con la fuerza de la razón y el derecho. No ha habido ninguna agenda política, ningún interés de orden partidista, no hay ninguna ideología, no es una justicia en favor o en contra de un gobierno.

Los fallos se emiten para que sean respetados y las autoridades deben cumplirlos, y ahí hay un deber constitucional del primer mandatario. Por eso hemos sido enfáticos y reivindicamos que el diálogo es lo que debe primar en un clima de polarización.

Noticias RCN: Magistrado Ibáñez, ¿cómo se siente frente a los ataques que vienen del gobierno?

Magistrado Ibáñez: Lo único que uno tiene que hacer es caso omiso de ellas, mientras mantenga incólume su compromiso de servir a la patria, a la República y a la justicia. Mientras tanto, yo seguiré hablando mediante providencias judiciales, sea mediante autos que firmo o los autos de mis compañeros de sala, y si hay lugar a dejar un salvamento de voto que forma parte de la providencia judicial, así lo haremos.

Mientras tanto, simplemente cumpliremos con esa función judicial que debe ser imparcial, objetiva y que sirva de garantía para la sociedad.

No es posible que nos dejemos amedrentar día a día con cualquier ataque, bien sea con justicia o sin ella, pero nosotros cumpliendo con nuestro deber.

Noticias RCN: ¿Cuál debería ser la mejor defensa de esa autonomía y del poder judicial en tiempos de agresiones?

Magistrado Tejeiro: La independencia de los jueces no es una prerrogativa ni un privilegio, es una garantía de la sociedad. Si alguien tiene disensos frente a las decisiones judiciales, hay canales establecidos para expresarlos. El ordenamiento jurídico tiene mecanismos que permiten a cualquier ciudadano que se sienta ofendido con cualquier decisión judicial de acudir a los medios de impugnación.

RELACIONADO Jóvenes piden que se apruebe reforma al Icetex para poder seguir con sus estudios

Noticias RCN: ¿El país puede confiar en ustedes?

Magistrado Álvarez: Tenemos hoy una justicia robusta, le pedimos a los ciudadanos que la rodeen, que crean en los jueces, que cada pronunciamiento de un juez está vivenciando la posibilidad de hacer viable este país política, económica, cultural y socialmente.

A pesar de los embates de la violencia que seguimos viendo, permanece la justicia en pie.

Noticias RCN: ¿Qué les dicen a aquellos que están todos los días irrespetándolos y atacándolos?

Magistrado Álvarez: Este es un país demócrata, hay posibilidades de disentir. Lo que no es posible aceptar es que se descalifique a la justicia sin argumentos.

Magistrado Tejeiro: El defensor, que es el juez, requiere quien lo apoye y lo abrigue. La Corte Suprema de Justicia está cumpliendo en Colombia 139 años de ejercicio, eso implica que estas instituciones son sólidas, a pesar de las agresiones que ha habido durante 139 años, que han sido muchas. Pero el ciudadano debe tener fe.

Noticias RCN: ¿Qué les dice a los que opinan que ustedes están haciendo política desde sus cargos?

Magistrado Ibáñez: A todos los detractores de la administración de justicia a través de bodegas, nuestra invitación respetuosa para que miren que el Estado de derecho funciona a tal punto que pueden seguir atacándonos, porque el Estado los respeta.

Invitamos a guardar la esperanza, la tranquilidad, la concordia para entregarle a las generaciones futuras una sociedad mejor.