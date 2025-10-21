CANAL RCN
Gobierno busca normalizar relaciones con EE. UU. en medio de la crisis diplomática

El gobierno intenta recomponer lazos con Washington tras reunión con Estados Unidos, pero el presidente Petro mantiene sus críticas contra Trump.

octubre 21 de 2025
02:44 p. m.
La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos continúa siendo el tema central en la agenda política nacional. El gobierno del presidente Gustavo Petro busca normalizar las relaciones tras una reunión entre el mandatario y el encargado de negocios, John McNamara.

Sin embargo, declaraciones posteriores de Petro han generado dudas sobre la verdadera voluntad de solucionar la crisis.

Según un comunicado de la Cancillería, durante el encuentro se acordó ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y mejorar las estrategias de lucha antidrogas.

Además, McNamara aclaró que la decisión sobre posibles aranceles a productos colombianos es exclusiva del presidente Donald Trump.

Las críticas de Petro a Donald Trump en medio de la crisis

Antes de la reunión bilateral, en la que estuvo el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña y el encargado de negocios, John McNamara, el presidente Petro afirmó que "a Trump hay que cambiarlo o sacarlo", lo cual ha sido interpretado como un llamado a un cambio de gobierno en EE. UU.

Estas declaraciones contrastan con los esfuerzos diplomáticos y han sido criticadas por diversos sectores.

Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, expresó su preocupación por el impacto económico de la crisis: "Aquí está en riesgo el empleo de muchos colombianos, no solamente de floricultores, no solamente de cafeteros, sino de agricultores, de campesinos".

Sánchez enfatizó que las exportaciones a EE. UU. representan el 31% del total nacional.

El impacto para Colombia de las acciones del presidente Petro

Por su parte, Julio César Iglesias, señaló que el presidente Petro "ha dejado de representar a los colombianos" y está enfocado en su trascendencia política más que en los intereses nacionales.

A pesar de las tensiones, se anunció que el embajador de Colombia en EE. UU. regresará a Washington en los próximos días, lo cual se interpreta como un paso hacia la normalización de relaciones.

Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio y las posibles repercusiones económicas.

