Gobierno elimina la prima especial de servicios para los miembros del Congreso a partir del 20 de julio

A través del Decreto 0030 de 2026, firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela del Socorro Barragán, el Gobierno derogó en el transcurso del lunes, 19 de enero, el Decreto 2170 de 2013, que reconocía la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República.

Con el Decreto 2170 de 2013 fueron sustituidas las primas de localización, vivienda y salud de los congresistas por la prima especial de servicios que, entonces, era equivalente a los 7.898.445, pero fue reajustándose de manera anual, en el mismo porcentaje que la asignación básica.

El Decreto 0030 expone que, “no obstante, la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad”.

Otras disposiciones del decreto que elimina la prima especial de servicios:

El texto explica que surtirá efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026, derogando las disposiciones contrarias, de la misma manera en la que “rige a partir de su publicación (el 19 de enero de 2026) y deroga el Decreto 2170 de 2013” y otras disposiciones.

Además, establece que “el Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia”.

Contrario a los rumores que empezaron a circular en redes sociales, tras el anuncio del aumento del 23 % al salario mínimo en 2026, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recordó que el ajuste salarial de los congresistas está atado a la inflación, no al salario mínimo.

El aumento de su salario y el de otros trabajadores del Estado se definió en una mesa de diálogo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, pero dejarán de recibir la prima, que el año pasado fue de casi 15 millones de pesos.

Ministro del Interior respaldó la decisión en el sentir de pueblo:

En diálogo con la prensa, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la prima especial de servicios “tenía que ver, en épocas anteriores, con el tema de transporte y vivienda, porque (los congresistas) solían pasar muy poco tiempo en Bogotá, debían trasladarse, pero El Gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas que no se ajusta a lo que un colombiano promedio gana o un salario mínimo”.

Un sentimiento que, según dijo, comparten de manera generalizada los colombianos: “Es un sentir del pueblo colombiano. Ellos creen que sus congresistas ganan mucho”.