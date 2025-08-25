“Las disidencias de la Farc están contratando una oficina de sicarios”: reveló senador amenazado

Ninguna amenaza de muerte en el país puede pasar inadvertida; las autoridades deben atenderlas como una prioridad. En A lo Que Vinimos se reveló el plan criminal que tendrían organizaciones criminales contra varios líderes políticos de Valle del Cauca.

Las amenazas de muerte irían, entre otras figuras política, contra el senador del partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, y al alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Los planes de asesinato habrían sido confirmados por la propia gobernadora de Valle del Cauca y el comandante de la Policía del departamento.

¿Qué información ha recibido sobre un plan contra su vida?

Carlos Fernando Motoa:

Hoy el Valle del Cauca es el departamento que tiene mayor número de masacres, el mayor número de homicidios. Y en esa línea, por supuesto, por las denuncias que he realizado, por los debates en materia de seguridad, por oponerme a esa mala política de la paz total, he recibido información de las autoridades, de la propia gobernadora del Valle del Cauca, de un plan para atentar contra mi vida.

Las disidencias de la Farc contratando una oficina de sicarios en la ciudad de Cali. Esa fue la información que recibí por parte de la propia gobernadora y el general Oviedo hace cerca de mes y medio.

¿Qué le ha dicho la UNP y el Gobierno Nacional?

Carlos Fernando Motoa:

No he tenido pronunciamiento ni apoyo de la unidad de protección, tampoco he tenido respuesta del Ministerio de Interior, ni el Ministerio de Defensa, en eso quiero ser absolutamente claro.

Me correspondió acudir al juez de tutela para que protegiera mis derechos a la vida, pero también el derecho fundamental a ejercer la oposición.

La tutela fue fallada a favor mío hace cerca de cuatro días y estoy a la espera de que se pronuncien las autoridades, no solamente con el reforzamiento de las medidas de seguridad, sino con garantizar el ejercicio libre para poder seguir realizando la oposición al gobierno de Gustavo Petro y enfrentar a los criminales que hoy quieren someter al Valle del Cauca.

¿Quién está detrás de las amenazas de muerte contra el alcalde Alejandro Eder?

Alejandro Eder:

Por eso reitero el llamado al gobierno nacional de fortalecer el pie de fuerza en esta región del país. Estamos esperando un batallón adicional de soldados y necesitamos que se le brinden más recursos a la fuerza pública.

Todo indica que es la Jaime Martínez, pero no nos hagamos ilusiones. Ellos están detrás de la vida de los caleños.

Vemos la situación, la delicada situación de seguridad, y todo eso se debe en gran medida a los recortes que se han hecho. En gran medida a los recortes que ha habido en el presupuesto de seguridad nacional.

¿Cómo lograron descubrir el plan criminal contra la vida de Alejandro Eder?

Alejandro Eder:

Es una investigación que aún está andando. Lo que sí le puedo decir a la ciudadanía es que, a pesar de esas amenazas, no nos intimidan. Seguimos trabajando para proteger nuestra ciudad y para proteger la vida de los caleños.

Para eso necesitamos no sólo la voluntad del alcalde y de la gobernadora. Necesitamos más recursos y eso sólo lo puede hacer el Gobierno Nacional. Más recursos, más seguridad.