Gobierno firmó decreto para modernizar los puertos en Colombia: ¿qué cambiará?

El Gobierno Nacional firmó cambios en las reglas que rigen las concesiones portuarias en Colombia, con el objetivo de impulsar la modernización de las terminales, fortalecer su competitividad y ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas que invierten en el sector.

El anuncio fue realizado en Cartagena por el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante la presentación de la iniciativa.

Según lo informado por el Gobierno, el decreto quedaría en firme la próxima semana.

¿Qué busca cambiar el Gobierno con el decreto?

La iniciativa se concentra en cuatro aspectos: estimular la inversión, mejorar la competitividad, transparentar las concesiones y fortalecer los compromisos ambientales y sociales.

La intención es que los puertos colombianos puedan actualizar sus instalaciones, ampliar su capacidad operativa e incorporar nuevas tecnologías para responder a las necesidades del comercio nacional e internacional.

Durante su intervención, el presidente Abelardo de la Espriella también hizo énfasis en la importancia de brindar tranquilidad a los concesionarios y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

¿Cómo funcionarán las concesiones portuarias?

Uno de los puntos centrales es establecer reglas más claras para los procesos de otorgamiento, modificación y prórroga de las concesiones.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, recordó que la Ley 1.ª de 1991 establece periodos de concesión de hasta 20 años, prorrogables por otros 20, para un máximo de 40 años.

Una vez se agote ese plazo, deberá adelantarse un nuevo proceso en el que podrán participar empresas nacionales e internacionales, bajo condiciones que permitan una competencia transparente.

El objetivo es que las decisiones sobre el uso y la administración de las terminales portuarias tengan criterios definidos y que los interesados conozcan las condiciones para presentar sus propuestas.

¿Qué garantías tendrán los inversionistas?

Durante la presentación, el presidente aseguró que su Gobierno buscará respetar los compromisos de la Nación con los concesionarios.

De la Espriella cuestionó decisiones que, según manifestó, se habrían tomado durante administraciones anteriores y sostuvo que no quiere que situaciones similares se repitan durante su mandato.

El propósito anunciado es ofrecer mayor certeza sobre las condiciones de inversión y las reglas aplicables a quienes administran infraestructura portuaria.

¿Qué papel tendrán el medioambiente y las comunidades?

El nuevo esquema también contempla que los planes de inversión de los puertos incluyan acciones relacionadas con la protección ambiental y la atención de las comunidades vecinas.

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Esto significa que los proyectos no estarían limitados a la construcción o ampliación de muelles y terminales, sino que podrían incorporar intervenciones para mejorar los accesos, reducir impactos ambientales y atender necesidades de los habitantes de las zonas portuarias.