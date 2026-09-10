CANAL RCN
Colombia Video

Gobierno firmó decreto para modernizar los puertos en Colombia: ¿qué cambiará?

La nueva regulación busca atraer inversión, mejorar la competitividad del sector y establecer reglas más claras.

Valentina Bernal

octubre 09 de 2026
01:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional firmó cambios en las reglas que rigen las concesiones portuarias en Colombia, con el objetivo de impulsar la modernización de las terminales, fortalecer su competitividad y ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas que invierten en el sector.

Decreto de protesta social: ¿cuándo podría intervenir la Fuerza Pública y qué pasará con los bloqueos?
RELACIONADO

Decreto de protesta social: ¿cuándo podría intervenir la Fuerza Pública y qué pasará con los bloqueos?

El anuncio fue realizado en Cartagena por el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante la presentación de la iniciativa.

Según lo informado por el Gobierno, el decreto quedaría en firme la próxima semana.

¿Qué busca cambiar el Gobierno con el decreto?

La iniciativa se concentra en cuatro aspectos: estimular la inversión, mejorar la competitividad, transparentar las concesiones y fortalecer los compromisos ambientales y sociales.

La intención es que los puertos colombianos puedan actualizar sus instalaciones, ampliar su capacidad operativa e incorporar nuevas tecnologías para responder a las necesidades del comercio nacional e internacional.

Durante su intervención, el presidente Abelardo de la Espriella también hizo énfasis en la importancia de brindar tranquilidad a los concesionarios y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

¿Cómo funcionarán las concesiones portuarias?

Uno de los puntos centrales es establecer reglas más claras para los procesos de otorgamiento, modificación y prórroga de las concesiones.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, recordó que la Ley 1.ª de 1991 establece periodos de concesión de hasta 20 años, prorrogables por otros 20, para un máximo de 40 años.

Mal olor llevó a hallar muerto a un extranjero en un apartamento de Envigado: tenía una bolsa en la cabeza
RELACIONADO

Mal olor llevó a hallar muerto a un extranjero en un apartamento de Envigado: tenía una bolsa en la cabeza

Una vez se agote ese plazo, deberá adelantarse un nuevo proceso en el que podrán participar empresas nacionales e internacionales, bajo condiciones que permitan una competencia transparente.

El objetivo es que las decisiones sobre el uso y la administración de las terminales portuarias tengan criterios definidos y que los interesados conozcan las condiciones para presentar sus propuestas.

¿Qué garantías tendrán los inversionistas?

Durante la presentación, el presidente aseguró que su Gobierno buscará respetar los compromisos de la Nación con los concesionarios.

De la Espriella cuestionó decisiones que, según manifestó, se habrían tomado durante administraciones anteriores y sostuvo que no quiere que situaciones similares se repitan durante su mandato.

El propósito anunciado es ofrecer mayor certeza sobre las condiciones de inversión y las reglas aplicables a quienes administran infraestructura portuaria.

¿Qué papel tendrán el medioambiente y las comunidades?

El nuevo esquema también contempla que los planes de inversión de los puertos incluyan acciones relacionadas con la protección ambiental y la atención de las comunidades vecinas.

Dos abuelitos reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida y con heridas de bala en Jamundí
RELACIONADO

Dos abuelitos reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida y con heridas de bala en Jamundí

Esto significa que los proyectos no estarían limitados a la construcción o ampliación de muelles y terminales, sino que podrían incorporar intervenciones para mejorar los accesos, reducir impactos ambientales y atender necesidades de los habitantes de las zonas portuarias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Fiscalía estudia la declaratoria de lesa humanidad para el magnicidio de Miguel Uribe

Lluvias En Colombia

Policía rescató a joven que fue arrastrada por la corriente en Cesar

Gobierno Nacional

Decreto de protesta social: ¿cuándo podría intervenir la Fuerza Pública y qué pasará con los bloqueos?

Otras Noticias

Comercio

Fintech colombiana financiará casi la mitad de las ventas de cadena de moda premium en Navidad

El 46 % de las compras decembrinas de una reconocida marca de lujo se pagarán a crédito.

Tsunami

¿Hay alerta de tsunami para la costa pacífica tras terremoto en Panamá? Reporte oficial

El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos reportó un terremoto de gran magnitud en Panamá y señaló una amenaza potencial para Colombia.

SOFA

SOFA 2026 en Bogotá: precios, horarios y las principales actividades en Corferias

América de Cali

"Me patearon en la cabeza, me escupieron y tiraron monedas": Jean Fernandes sobre invasión en El Campín

EPS

MinSalud reporta avances en la atención a pacientes afectados por la falta de medicamentos