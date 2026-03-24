Gobierno decreta tres días de duelo nacional tras accidente aéreo en Puerto Leguízamo

El Gobierno de Colombia decretó tres días de duelo nacional luego del accidente aéreo que dejó 69 uniformados fallecidos el pasado 23 de marzo. La medida fue anunciada por el presidente Gustavo Petro mediante un decreto que busca rendir homenaje a los miembros del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida a bordo de una aeronave militar.

El siniestro ocurrió en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, cuando un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Militares se precipitó a tierra mientras transportaba personal en una misión institucional.

Decreto oficial y medidas adoptadas

El Decreto 0295 de 2026 establece que durante los tres días de duelo nacional las banderas deberán permanecer izadas a media asta en todas las entidades públicas, unidades militares y de policía, así como en las embajadas de Colombia en el exterior.

Asimismo, el Gobierno ordenó la realización de honores militares en memoria de las víctimas. El Ministerio de Defensa será el encargado de coordinar estos actos en las distintas guarniciones del país, en reconocimiento al servicio prestado por los uniformados fallecidos.

Impacto nacional y mensaje institucional

En el texto oficial, el Gobierno subraya que la muerte de los 69 uniformados no solo enluta a sus familias y a las instituciones armadas, sino a toda la nación. El Gobierno destacó el sacrificio de quienes perdieron la vida en defensa de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del país.

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El decreto también expresa solidaridad con las familias, compañeros y allegados de las víctimas.