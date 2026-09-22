Gobierno declarará emergencia nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño

En las últimas horas, el gobierno anunció que declarará una emergencia nacional por el fenómeno de El Niño el próximo lunes 28 de septiembre; así lo confirmó el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

La medida permitirá implementar acciones urgentes para aliviar la situación de los productores agrícolas afectados por la crisis climática.

La emergencia la vamos a decretar, con el favor de Dios el próximo lunes, con el señor presidente en el consejo de ministros.

El ministro Dangond explicó que esta medida es necesaria para poder actuar rápidamente frente a los impactos del fenómeno climático.

¿Qué permite la declaratoria de emergencia nacional?

La declaración de emergencia responde a la solicitud de la Superintendencia Financiera que requería esta figura legal para permitir el congelamiento de deudas de los productores.

Según el ministro, siete sectores agrícolas exportan 11.000 millones de dólares anuales, pero mantienen una cartera de 55 billones de pesos en deudas.

El plan del Gobierno contempla inicialmente un reperfilamiento de estas deudas, extendiéndolas a dos años.

Cuando tú mandas una cartera a dos años, baja inmediatamente la amortización, el pago de la deuda. Y eso es un tanque de oxígeno.

Sin embargo, la estrategia más ambiciosa requiere la emergencia nacional. Una vez decretada, la Superintendencia Financiera autorizará a la banca congelar por lo menos tres o cuatro meses el pago de las deudas, sin calificar negativamente a ningún productor, similar a las medidas implementadas durante la pandemia de COVID-19.

Gobierno Petro no habría dejado una estrategia para enfrentar el fenómeno de El Niño

El ministro aseguró que el anterior gobierno no dejó absolutamente ningún plan para esto, por lo que la actual administración debió diseñar una estrategia de emergencia desde cero.

Además del decreto de emergencia, el Gobierno Nacional está coordinando acciones con otros ministerios.

El ministro Gómez Amín prepara un decreto para establecer un "CER exprés", mientras que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) está agilizando las devoluciones de IVA, reduciendo los tiempos de tres meses a solo un mes.

Estas medidas buscan proporcionar liquidez inmediata al sector agrícola colombiano, que enfrenta severas afectaciones por las condiciones climáticas adversas del fenómeno de El Niño, caracterizado por sequías prolongadas y altas temperaturas que comprometen la producción agrícola del país.