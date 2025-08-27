Gobierno ya tiene una hoja de ruta para liberar a los 33 militares secuestrados en Guaviare

El Gobierno logró pactar una hoja de ruta para para iniciar diálogos con la comunidad de El retorno (Guaviare), y liberar a los 33 militares secuestrados la tarde del domingo, tras una operación en la que dieron de baja a 10 integrantes de las disidencias de Iván ‘Mordisco’.

Del encuentro participaron los comandantes del Ejército, la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y la ONU, este miércoles 27 de agosto.

Se conoció que en la reunión se conformó una comisión para escuchar a la comunidad de El Retorno, se elevó una solicitud para que delegados de la oficina del comisionado de paz y el Ministerio del Interior se presenten en el territorio y en la tarde del miércoles se realice una mesa de trabajo con la gobernación del Guaviare y el ministerio público

Anoche, en la región fue desplegado un grupo de fuerzas especiales y 58 uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional de Colombia (UNDMO) para controlar la situación de orden público, pero no se a avanzando en la liberación de los soldados.

Alcalde de El Retorno dijo estar del lado de la comunidad:

En entrevista con Noticias RCN, el alcalde de El Retorno Jhonny Casanova indicó que “la comunidad, sus lideres y expresidentes de la junta de acción comunal denunciaron el asesinato de un civil y la pérdida de un dinero, de unas joyas, de esta persona que tenía su tienda, tenía su negocio en el territorio. Es lo que ha manifestado su familia”.

El mandatario advirtió que, “no se pueden violar los derechos fundamentales de la comunidad o de los soldados. La comunidad insiste en que ningún momento ha maltratado a los uniformados”.

Y comentó que se siente en la obligación de estar del lado de los suyos, a pesar de que también se preocupa por el bienestar de los militares y está dispuesto a trabajar con el Gobierno para coordinar su liberación.

También se conocieron videos del momento exacto en el que los militares fueron secuestrados:

Noticias RCN conoció una serie de videos en los que 800 personas de El Retorno rodearon a los 33 uniformados para evitar su extracción; presuntamente, bajo ordenes de alias Yimmy.

De acuerdo con el general en retiro Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) “Estas acciones se volvieron efectivas porque la Fuerza Pública en ningún momento va a actuar contra la población civil y, a pesar de todas las situaciones y riesgos que tengan, de sentirse heridos en su dignidad y humillados, no van a hacer uso de la fuerza letal”.