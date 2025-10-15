CANAL RCN
Colombia

Grave explosión en depósito ilegal de combustible deja nueve heridos, cuatro en estado crítico

Los heridos fueron trasladado a un hospital de Ocaña donde están siendo asistidos en la unidad de quemados, con soporte de ventilación.

Grave explosión en depósito clandestino de combustible deja nueve heridos, cuatro en estado crítico
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
07:01 p. m.
Autoridades de Cesar y Norte de Santander confirmaron una fuerte explosión en el interior de predio que funcionaba como depósito ilegal de combustible en el sector conocido como El Tigrero, del municipio de Río de Oro, en el departamento de Cesar.

La explosión generó pánico en la zona que quedó cubierta por una gruesa columna de llamas y humo.

El grave incidente dejó nueve personas con heridas con quemaduras de alta complejidad, cuatro de ellas en estado crítico.

Cuatro de los nueve heridos tienen quemaduras en el 90% de su cuerpo

Tras el ingreso de los nueve lesionados por la explosión, Jhoan García, médico coordinador de Urgencias del Hospital Regional de Ocaña, Norte de Santander, entregó detalles del estado en el que se encuentran las cuatro personas heridas de gravedad:

Cuatro pacientes en situación crítica, con quemaduras mayores al 90% de la superficie corporal. Se encuentran bajo ventilación y el cuidado integral por el equipo multidisciplinario del servicio de urgencias.

El estado de salud de los otros cinco heridos por quemaduras tras explosión

Al hospital Emiro Quintero Cañizares “ingresaron nueve pacientes los cuales han sufrido lesiones en diferentes segmentos corporales por quemaduras”, indicó García.

Cuentan con lesiones y quemaduras de menor gravedad, pero con la importante consideración de que todas estas heridas deben ser manejadas de forma complementaria en la unidad de quemados que se encuentra brindando todo el soporte integral en el área de urgencia.

Las autoridades investigan la procedencia del combustible que causó la tragedia y quienes serían los propietarios del depósito ilegal.

