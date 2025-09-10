Ejército desmantela laboratorio del ELN para la producción de cocaína en Norte de Santander

Este 8 de octubre el Ejército anunció que, gracias a una operación conjunta con la Policía Antinarcóticos, se logró un contundente golpe al narcotráfico en Norte de Santander.

RELACIONADO Padrino López aseguró que se destruyeron laboratorios de droga del ELN y disidencias en Venezuela

Ejército desmanteló laboratorio de droga en Norte de Santander

Esto, tras desmantelar un laboratorio utilizado para la producción de clorhidrato de cocaína al servicio del ELN.

El complejo ilegal fue hallado en la vereda La Palma, del municipio de San Cayetano, gracias a labores de inteligencia desarrolladas por tropas del Batallón de Infantería N.º 13 General Custodio García Rovira, adscrito a la Trigésima Brigada, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

En el lugar, las autoridades encontraron cuatro estructuras artesanales que funcionaban como centros de procesamiento, secado y empaque de cocaína.

Durante el operativo se incautaron 3.255 galones de insumos líquidos, entre ellos acetato de N-propilo, ácido clorhídrico y ACPM, además de 1.000 kilogramos de sustancias químicas sólidas como cloruro de calcio, carbón activado, metabisulfito, soda cáustica y permanganato de potasio.

El hallazgo incluyó también 992 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 521 kilogramos del alcaloide en estado sólido, junto con maquinaria y equipos industriales utilizados en el procesamiento del estupefaciente.

Todo el material fue destruido de manera controlada por las tropas, con el acompañamiento de peritos de la dirección de antinarcóticos.

De acuerdo con el Ejército, este laboratorio era una de las principales fuentes de financiamiento del Frente Juan Fernando Porras Martínez, estructura del Ejército de Liberación Nacional que opera en esta zona fronteriza.

RELACIONADO Aseguran a presunto integrante del ELN por secuestro en Norte de Santander

Ejército desmanteló laboratorio de cocaína del ELN

Su desmantelamiento representa un duro golpe a la economía ilegal del grupo armado, que utilizaba la producción de cocaína para sostener sus actividades delictivas.

Las autoridades militares destacaron que este tipo de operaciones no solo afectan la capacidad financiera de las organizaciones criminales, sino que también contribuyen a mitigar el impacto ambiental causado por la producción de drogas ilícitas.