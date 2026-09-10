Gremio de transporte rechaza el cobro por tonelada que impuso la Alcaldía de Buenaventura a la mercancía que pase por el puerto

Es motivo de preocupación entre el gremio de logística y transporte el cobro por tonelada que impuso la Alcaldía de Buenaventura a la mercancía que pase por el puerto.

En diálogo con Noticias RCN, Clarita García, directora ejecutiva de Defencarga, advirtió que “es un impacto enorme a la competitividad del país”. Como representante del gremio indicó que rechazan la medida e indicó que podría ser una carga adicional de 100.000 millones de pesos por año:

“Están imponiendo el pago de un precio público por circulación de 4.235 pesos por tonelada (…) por las toneladas transportadas desde y hacia Buenaventura, genera un impacto de 7.000 millones de pesos mensuales”.

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¿Por qué la Alcaldía decidió imponer un cobro por tonelada?

La Administración Distrital indicó que el recaudo del cobro por tonelada va a permitir financiar las obras necesarias para aliviar la congestión vial en el puerto.

Sin embargo, García insiste en que tendrá “un impacto muy grave en los precios de los fletes”.

En concreto “van a aumentar entre un 2,5% y un 3% más”, en un año en el que se ha registrado un incremento cercano al “20% en los fletes nacionales, teniendo en cuenta el incremento de los costos operativos del sector y de reformas que hizo el Gobierno anterior al sistema de precios en el transporte”.

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Gremio de transportadores pide hablar con la Alcaldía de Buenaventura

Los transportadores, de acuerdo con la directora ejecutiva de Defencarga, se verán afectados en términos “de liquidez y rentabilidad (…) muy seguramente quien va a tener que cancelar este valor en un primer momento es la empresa de transporte y, posteriormente, facturarlo a través del flete al generador de carga”.

Para evitar el golpe a las transportadoras, plantearon una reunión “con la Alcaldía de Buenaventura”, esperando “revisar esta medida, tan negativa para el sector”.