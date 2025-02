Gremios cuestionan inspecciones de la SIC a empresas del sector de gas y piden garantías

Desde el miércoles 13 de febrero la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta inspecciones a distintas empresas y gremios como Naturgas, Vanti, EPM y Hocol, lo que ha generado malestar en varias compañías.

“Nosotros cumplimos una función, tenemos que decir las cosas que están pasando, anunciar y anticipar los hechos y los gremios no se pueden callar, este no es el momento de callarnos. Tenemos que decir las cosas y por eso nosotros seguiremos con técnica y estrategia diciéndole a los colombianos y a través de los medios de comunicación cuando haya peligro de desabastecimiento de gas”, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco y el Consejo Gremial.

Además el Consejo Gremial pide que se garantice el debido proceso durante las visitas de la SIC y se respete el rol constitucional de los gremios.

"El Consejo Gremial Nacional y los gremios que lo conforman, respetan y respaldan el ejercicio de las funciones de la SIC en pro de la libre competencia. Confiamos en el ejercicio de sus unciones como autoridad independiente enmarca en el respeto de la ley".

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, también se pronunció. Dijo que no puede haber amedrantamientos o actitudes que impidan expresar las opiniones de los gremios.

“Es nuestra tarea levantar las alertas siempre que sea necesario, pero también expresar libremente opiniones y críticas. El Estado debe ser respetuoso y garante de estos derechos, en ningún caso puede haber amedrentamientos o actitudes que busquen limitar estas acciones”, señaló.

Las visitas de la Superintendencia se empezaron a dar luego de que las empresas y gremios del sector del gas anunciaran un incremento en las tarifas de alrededor del 36% a partir de febrero debido a las importaciones del combustible que viene haciendo Colombia desde finales del año pasado.

“Ya veníamos haciendo un monitoreo del sector”: superintendente sobre visitas a empresas de gas

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aseguró que la entidad tiene todas las facultades para hacer ese tipo de inspecciones. Además, que las investigaciones y visitas son rutinarias, ya se habían programado con tiempo y lo que se está haciendo obedece a posibles intervenciones y problemas que podría haber en el sector del gas del país.

“Antes de la manifestación del ministro, esta solicitud que nos trae a los superintendentes de investigar lo que nos concierne, ya veníamos haciendo un monitoreo del sector de acuerdo a una serie de indicios que ustedes vienen presentando. Estamos haciendo lo propio, haciendo las indagaciones preliminares eventuales conductas que se estén cometiendo y que puedan ser violatorias de lo que establece el régimen legal en materia de protección a la libre competencia”.

Esto ha pasado en medio de estas inspecciones a Naturgas

Los funcionarios de la SIC no le han devuelto el celular a la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas. Desde Asociación Colombiana de Gas Natural aseguran que están dispuestos a colaborar y ser transparentes con la información, sin embargo, Noticias RCN conoció que hay preocupaciones e inquietudes frente a las diligencias de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Lo primero es que argumentan que Naturgas no es un agente del mercado ni interviene en la regulación de precios en el país, por lo que no serían un sujeto investigable de la Superintendencia. Dice que no es una empresa que tenga labores de generación o comercialización de gas, sino un gremio que asume una vocería.

También la asociación se pregunta por qué si el primero en alertar por un posible déficit de gas y eventual incremento en el servicio fue Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en una declaración de julio del año pasado, allá no se han hecho inspecciones, diligencias o intervenciones.