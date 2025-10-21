Grupo de turistas de la tercera edad fue atacado “a bala” en Ituango

El recorrido de un grupo de personas de la tercera edad por la central hidroeléctrica de Ituango requirió la puesta en marcha de un plan de reacción e interceptación coordinado por la Policía de Antioquia y la Cuarta Brigada del Ejército, luego de que el vehículo en el que se desplazaban fuera atacado por dos sujetos, a bordo de un automóvil rojo.

Versiones preliminares sugieren que dispararon contra el parabrisas de la van, en la que, también, iba a bordo la coordinadora del colegio Pedro Nel Ospina, ubicado en la zona norte del departamento.

Tras los disparos, interceptaron el vehículo y amenazaron a sus ocupantes:

Aunque el disparo no alcanzó a ninguno de los ocupantes, los sujetos, de 25 y 32 años, bloquearon el camino y obligaron a los integrantes del grupo a identificarse.

Al interior de su vehículo se encontraba una tercera persona que, de acuerdo con las autoridades, habría sido secuestrada poco antes, del ataque registrado en la entrada al municipio antioqueño.

Autoridades lograron efectuar su captura e incautar material probatorio:

La Cuarta Brigada del Ejército informó que “utilizando las técnicas y tácticas militares, en coordinación con la Policía Nacional, se inició la persecución del automóvil, el cual minutos después fue inmovilizado. Allí, se logró la captura de dos sujetos, con un revólver en su poder, arma con la que realizaron los disparos; igualmente, se incautaron cuatro celulares (…) El material incautado, al igual que los capturados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para efectuar los actos urgentes”.

Los motivos por los que habrían realizado el ataque contra el grupo de turistas y secuestrado a otra persona aún son materia de investigación, pero insistieron en que seguirán patrullando la zona para garantizar la seguridad de sus habitantes:

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, con el fin de neutralizar las amenazas que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los antioqueños”.