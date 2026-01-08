CANAL RCN
Colombia Video

Guainía y Vaupés sufren crisis energética desde hace 10 días por falta de combustible

Comunidades llevan más de una semana sin electricidad continua. Gobierno activa puente aéreo para enviar 27.000 galones de gasolina a ambos departamentos.

Noticias RCN

enero 08 de 2026
01:55 p. m.
Los departamentos de Guainía y Vaupés atraviesan una crisis energética desde hace más de 10 días debido a la escasez de combustible, lo que ha dejado a varias zonas sin electricidad y ha afectado gravemente el suministro de agua potable y las actividades comerciales.

La situación en Vaupés es particularmente crítica. Según reportes del operador encargado de la generación eléctrica, HENSA, existe "un desabastecimiento de combustible para la prestación del servicio de 24 horas".

Esta carencia ha obligado a implementar racionamientos severos de energía que impactan directamente en la vida cotidiana de los habitantes.

Crisis por falta de energía eléctrica y combustible en Vaupés y Guainía

El sistema de bombeo de agua potable se ha visto comprometido al funcionar de manera intermitente debido a la falta de electricidad continua.

Esta situación agrava la emergencia humanitaria en estos territorios alejados del centro del país, donde la infraestructura depende críticamente del suministro energético.

El sector comercial ha sido uno de los más afectados. Comerciantes locales reportan que ha tenido una disminución de producción de apertura al público, en un 80%, se estaría trabajando tres horas al día.

Esta reducción drástica en los horarios de operación amenaza la economía local y el abastecimiento de productos básicos para la población.

Crisis de energía tiene sin agua a Vaupés y Guainía

La sequía que afecta la región ha agravado el problema al paralizar la movilidad fluvial, principal vía de transporte en estos departamentos amazónicos.

La gasolina tampoco está llegando de manera continua, lo que afecta no solo al transporte y el comercio, sino también a la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y otras situaciones críticas.

Ante la gravedad del panorama, el gobierno activó un puente aéreo de emergencia. La Fuerza Aeroespacial Colombiana inició el traslado de combustible a bordo de una aeronave Hércules C-130, con el objetivo de enviar más de 27.000 galones de gasolina a ambos departamentos.

En el primer vuelo se transportaron más de 6.000 galones como parte de esta operación de emergencia.

