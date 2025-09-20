Guardia campesina habría impedido que capturaran a peligroso cabecilla de las disidencias en Meta

En la vereda La Samaria del municipio de La Macarena, límites entre los departamentos del Meta y Caquetá; las autoridades llegaron a capturar a un importante cabecilla de las disidencias de las Farc.

Este hombre, identificado como Oliver Lozano Serna, es un peligroso cabecilla de las disidencias comandadas por ‘Calarcá Córdoba’. La operación para su captura estaba en manos del Ejército y la Fiscalía.

¿Qué impidió la captura?

Sin embargo, la situación se salió de control cuando lo capturaron. La información preliminar apunta que la guardia campesina hizo todo lo posible con el fin de evitar que se lo llevaran.

A Lozano lo buscan por ser el coordinador logístico de la estructura Ever Castro. Es cercano al cabecilla principal, José Reinel Gutiérrez, conocido como ‘Carlos Caliche’ o ‘Rendón’. En la disidencia también hay otros peligrosos miembros, como ‘Argemiro’ y ‘Faiber Guerrero’.

Estructura Ever Castro en Meta

El 15 de julio del año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 018, con la que mencionó la presencia de la estructura Ever Castro, la cual recibe órdenes del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Para aquel momento, la entidad sostuvo que, en caso de mantenerse las disidencias, había riesgo de que aumentara el peligro por la presencia de las disidencias, concretamente por la expansión del frente Ever Castro en Uribe y Mesetas.

Los comerciantes en La Julia de municipio Uribe se han visto afectados por esta estructura, la cual les envía panfletos firmados por ‘Carlos Caliche’ y que obligan a ir a un sitio de encuentro. En caso de incumplir, obligan al pago de cuatro millones de pesos.

Además, en La Macarena, ha estado ocurriendo lo mismo, pero con cobros que alcanzan los $5 millones. “Citación suscrita con los nombres de Carlos Rendón (el principal cabecilla) y trae impreso un sello que dice comisión de finanzas del frente Ever Castro”, detalló la Defensoría.

El accionar delictivo de la estructura se refleja en las amenazas (la obligación de asistir a citaciones), desplazamientos forzados, atentados y homicidios.