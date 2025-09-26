Vence plazo para inscripción de precandidatos en consultas internas de partidos políticos en Colombia

Este viernes es un día crucial para el calendario electoral colombiano con el vencimiento del plazo para que partidos y movimientos políticos inscriban a sus precandidatos para las consultas internas.

Estas consultas permitirán a los ciudadanos elegir al candidato único de cada colectividad para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

La Registraduría Nacional del Estado Civil estableció este proceso como parte fundamental de la preparación para las elecciones venideras.

Octubre es un mes clave para el calendario electoral

El calendario electoral contempla fechas adicionales de importancia. Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, los partidos y movimientos tendrán la oportunidad de modificar las listas presentadas.

Además, el 26 de octubre, coincidiendo con las elecciones de los Consejos de Juventud, los ciudadanos podrán participar en estas consultas internas.

Un aspecto significativo de este proceso es su costo para el erario público. El costo de este proceso para los colombianos asciende a 300 mil millones de pesos, una cifra que se justifica por la magnitud del electorado nacional, compuesto actualmente por 40 millones de votantes habilitados.

Este proceso de consultas internas es fundamental para la democracia colombiana porque le permite a los partidos políticos seleccionar sus candidatos de manera más participativa y transparente. Además, ofrece a los votantes la oportunidad de influir directamente en la selección de quienes los representarán en las urnas durante las elecciones generales.

La atención ahora se centra en cuáles serán los partidos y movimientos que decidirán participar en estas consultas internas. Los resultados de estas consultas podrían configurar significativamente el panorama político para las próximas elecciones presidenciales y legislativas en Colombia.