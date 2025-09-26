CANAL RCN
Colombia Video

Vence plazo para inscripción de precandidatos en consultas internas de partidos políticos en Colombia

La Registraduría estableció este proceso como parte fundamental de la preparación para las elecciones venideras.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
01:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes es un día crucial para el calendario electoral colombiano con el vencimiento del plazo para que partidos y movimientos políticos inscriban a sus precandidatos para las consultas internas.

Estas consultas permitirán a los ciudadanos elegir al candidato único de cada colectividad para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

Pacto Histórico desconoció la candidatura de Alfredo Saade y advirtió que está inhabilitado
RELACIONADO

Pacto Histórico desconoció la candidatura de Alfredo Saade y advirtió que está inhabilitado

La Registraduría Nacional del Estado Civil estableció este proceso como parte fundamental de la preparación para las elecciones venideras.

Octubre es un mes clave para el calendario electoral

El calendario electoral contempla fechas adicionales de importancia. Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, los partidos y movimientos tendrán la oportunidad de modificar las listas presentadas.

Además, el 26 de octubre, coincidiendo con las elecciones de los Consejos de Juventud, los ciudadanos podrán participar en estas consultas internas.

Gustavo Bolívar propone encuesta en el Pacto Histórico ante crisis por consulta
RELACIONADO

Gustavo Bolívar propone encuesta en el Pacto Histórico ante crisis por consulta

Un aspecto significativo de este proceso es su costo para el erario público. El costo de este proceso para los colombianos asciende a 300 mil millones de pesos, una cifra que se justifica por la magnitud del electorado nacional, compuesto actualmente por 40 millones de votantes habilitados.

Este proceso de consultas internas es fundamental para la democracia colombiana porque le permite a los partidos políticos seleccionar sus candidatos de manera más participativa y transparente. Además, ofrece a los votantes la oportunidad de influir directamente en la selección de quienes los representarán en las urnas durante las elecciones generales.

La atención ahora se centra en cuáles serán los partidos y movimientos que decidirán participar en estas consultas internas. Los resultados de estas consultas podrían configurar significativamente el panorama político para las próximas elecciones presidenciales y legislativas en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Violencia de género

Familia de Karina Rincón exige justicia tras intento de feminicidio en Bogotá

Santa Marta

Cayó alias La Bebecita en Guachaca: clave en la red criminal de ‘Los Pachenca’

Barranquilla

Mono es rescatado en extremas condiciones: habría caído en manos de un habitante de calle en Barranquilla

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 26 de septiembre de 2025

Resultado del Super Astro Sol hoy 26 de septiembre de 2025: conoce aquí el número y signo ganador del sorteo oficial en Colombia y cómo reclamar tu premio.

Cuidado personal

Hablar solo en voz alta: qué dice la psicología sobre este hábito

Le explicamos los beneficios y la relevancia de hablar en voz alta con uno mismo, de acuerdo con la perspectiva psicológica.

Viral

María Fernanda Aristizábal, exseñorita Colombia, anunció su compromiso en Suiza

América de Cali

¡Escándalo! FIFA sanciona a jugador del América de Cali con un año fuera del fútbol

Venezuela

Diosdado Cabello pidió aplausos para Gustavo Petro por sus críticas a Trump en la ONU