CANAL RCN
Colombia

Gustavo Petro se pronunció tras la desaparición de B-King y Regio Clown en México

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro, se pronunció tras la desaparición de B-King y Regio Clown.

Gustavo Petro - B-King
Foto AFP / @bkingoficial

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
01:45 p. m.
El Presidente Gustavo Petro se pronunció tras la desaparición de B-King en México.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro tras la desaparición de B-King?

A través de su cuenta de X, el mandatario le solicitó su colaboración a Claudia Sheinbaum, presidenta de México y a todo su cuerpo diplomático para lograr hallar a los artistas colombianos.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera, afirmó el Presidente Gustavo Petro.

De igual manera, Petro hizo un llamado a todos los habitantes de México para que colaboren en la búsqueda de los jóvenes, subrayando que deben aparecer con vida para mantener la esperanza.

"Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia para unir en la juventud y en las canciones a toda América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios", afirmó el mandatario.

¿Cuál es el paradero de B-King en México?

Recordemos que el cantante desapareció el 16 de septiembre en México. Luego de esa fecha, no se ha tenido más información sobre su paradero. Familiares, amigos y seres queridos han mostrado su preocupación y piden apoyo a todas las autoridades mexicanas.

De hecho, Juan Camilo Gallego, su mánager de B-King, compartió a través de sus redes sociales, nuevos detalles de la desaparición del artista. En principio, destacó el día martes 16 de septiembre, B-King fue al gimnasio, pero no volvió a aparecer.

También, pidió apoyo a todas las autoridades colombianas y mexicanas para que se sepa el paradero sobre ambos artistas, de hecho, ya se realizó la denuncia para que se conozca más sobre el caso. Por el momento, se desconocen más detalles sobre el ex de Marcela Reyes.

