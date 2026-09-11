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Abogada de Epa Colombia defenderá al exgobernador Carlos Caicedo por escándalo de abuso sexual

La abogada Wendy Herrera se integra al equipo legal del exmandatario del Magdalena acusado del presunto abuso a una menor de ocho años.

Abogada de Epa Colombia defenderá al exgobernador Carlos Caicedo por escándalo de abuso sexual
Foto: Wendy Herrera / Carlos Caicedo

Yhonay Díaz

septiembre 11 de 2026
07:57 p. m.
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La abogada Wendy Herrera, quien actualmente lleva el caso de la empresaria Epa Colombia, asumió la representación jurídica del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, señalado de la presunta violación de una niña de ocho años.

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El caso contra Caicedo podría dar un giro tras las revelaciones del abogado Julián Quintana, quien representa a las víctimas en el proceso que avanza en la Fiscalía y señaló que otras menores, al parecer, habrían sido víctimas de presuntos abusos por parte del exgobernador, y que al menos una de ellas pertenecería al círculo familiar del propio Caicedo.

Sin embargo, Quintana aclaró que, para el momento de la entrevista con La FM no habría una denuncia formal del caso que involucraría a una familiar; esta información fue confirmada por la nueva defesa del exgobernador.

Por su parte, Herrera justificó su decisión de asumir la defensa de Carlos Caicedo en este caso:

No defiendo al político defiendo al ciudadano colombiano que con señalamientos y persecución política con el único propósito de destruirlo.

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Wendy Herrera explicó cómo será la defensa del caso Carlos Caicedo

La actuación de Herrera estará orientada al análisis jurídico del caso, la revisión de las actuaciones procesales y el ejercicio de las herramientas contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano para la protección de los derechos y garantías de su representado.

Su labor se centrará en estudiar los elementos del proceso, ejercer los mecanismos legales correspondientes y garantizar que las actuaciones se desarrollen conforme a las normas y procedimientos vigentes, indicó a través de un comunicado.

La estrategia de defensa se enfocará en el ejercicio técnico del derecho, el análisis de las circunstancias jurídicas del caso y la utilización de los mecanismos procesales disponibles, en cumplimiento de las garantías que corresponden a toda persona dentro de un proceso judicial.

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¿Quién es Carlos Caicedo?

Carlos Caicedo es conocido por su trayectoria política como exgobernador de Magdalena y su participación en las elecciones presidenciales 2026.

Las investigaciones contra Caicedo por el caso de abuso sexual continúan mientras la Fiscalía evalúa los testimonios y pruebas relacionadas con las denuncias de abuso sexual infantil.

El pasado 29 de julio, un juez condenó el 29 de julio al exgobernador del Magdalena por las irregularidades detectadas en la contratación del sistema de salud durante su administración como alcalde de Santa Marta.

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