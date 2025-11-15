Habilitan ambos carriles del kilómetro 18 en la Vía al Llano

El Gobierno Nacional anunció que desde las 5:00 p.m. del día 15 de noviembre, quedará habilitado el tránsito bidireccional por los dos carriles del kilómetro 18 de la vía Bogotá–Villavicencio, uno de los puntos más críticos del corredor.

RELACIONADO Ministerio de Transporte pidió a las aerolíneas mantener tarifas solidarias por paro arrocero

Lo que se sabe sobre la reapertura de la vía Bogotá–Villavicencio

Este tramo había sido priorizado en el Puesto de Mando Unificado de Movilidad, liderado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), debido a su importancia para la movilidad y la economía de los Llanos Orientales.

La habilitación, confirmada oficialmente durante el PMU, permite restablecer la operación normal del corredor principal, mejorar los tiempos de desplazamiento y ofrecer mayor seguridad tanto para los transportadores como para los usuarios que dependen de esta vía estratégica.

“Hoy cumplimos con el Meta y con el país. La habilitación de los dos carriles en el km 18 devuelve la confianza en esta vía estratégica y nos permite garantizar una operación más segura, estable y con mejores tiempos de viaje. Seguimos trabajando sin descanso para que la movilidad de los Llanos tenga soluciones definitivas y no solo de emergencia”, afirmó María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

Por su parte, el Invías indicó que continuará adelantando labores en la zona, entre ellas trabajos sobre la ladera, obras hidráulicas, demarcación, señalización e instalación de dispositivos de seguridad.

RELACIONADO Ministerio de Transporte toma medidas por presunta corrupción en la Aerocivil

Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades advirtieron que, aunque se habilitó el paso, el riesgo no ha sido totalmente superado, por lo que es fundamental seguir estas indicaciones: