Es oficial: Habilitan el puente curvo de la avenida 68 con calle 26

La capital colombiana continúa viendo los frutos de las grandes obras de infraestructura vial que prometen transformar la movilidad de la ciudad.

Habilitan puente curvo de la avenida 68 con calle 26

En las recientes horas, el alcalde Carlos Fernando Galán inauguró el nuevo puente curvo de la avenida 68 con calle 26, una estructura moderna que beneficiará a más de 85.000 habitantes del área de influencia, al ofrecer un transporte más eficiente, directo y sostenible.

Acompañado por la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz; y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, el mandatario destacó que la entrega de esta obra representa un avance tangible en la construcción de la troncal de la avenida 68.

“Con la habilitación del grupo 5 de TransMilenio de la 68, Bogotá puede empezar a ver la luz al final del túnel. Esta obra, adjudicada hace más de cinco años, hoy por fin empieza a prestar servicio a la ciudadanía”, afirmó el alcalde Galán.

El puente curvo, de 570 metros de longitud y un ancho variable entre 8 y 11 metros, tuvo una inversión superior a $45 mil millones.

Su diseño y ejecución técnica le valieron el reconocimiento en los Premios ICCA-ACESCO 2025, donde fue galardonado en la categoría Puentes por su solidez estructural y excelencia constructiva.

El proyecto también incluye 18.000 m² de espacio público renovado, nuevos bicicorredores en ambos costados (oriente y occidente) y un plan piloto de columnas verdes con especies vegetales que buscan embellecer el entorno y atraer polinizadores.

Con la puesta en servicio del puente, TransMilenio S. A. habilitó las rutas M85 y P85, que conectan la estación Museo Nacional con la avenida 68 con Américas.

Estas rutas permitirán a los usuarios enlazarse fácilmente con troncales estratégicas como Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro.

El nuevo corredor reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento. Antes, un viaje promedio podía tomar cerca de una hora; ahora, el recorrido se realizará en 40 minutos, representando una disminución del 34 % en el tiempo de traslado.

Además de su aporte funcional, la estructura se ha convertido en un espacio de integración urbana. El IDU implementó un proyecto paisajístico con especies como capuchina, manto de María, passiflora, bencenuco, salvia y dietes, que cubrirán las columnas con vegetación en los próximos meses.

En paralelo, un grupo de 12 artistas urbanos intervino los muros del puente con murales inspirados en la naturaleza y las abejas, resaltando la importancia de estos polinizadores para el equilibrio ambiental.

El grupo 5 de la avenida 68, que abarca desde la avenida La Esperanza (calle 24) hasta la calle 46, registra ya un 96,5 % de avance, frente al 79 % que tenía al inicio de la administración actual.

Además del puente curvo, se reforzaron los puentes laterales sobre la calle 26, se habilitaron franjas ciclopeatonales antideslizantes y se avanza en la siembra de 192 nuevos árboles, de los cuales 127 ya fueron plantados.

La troncal de la avenida 68, de 17,07 km de longitud, se construye en nueve grupos y beneficiará a más de ocho millones de bogotanos. A la fecha, presenta un avance general del 71,7 %, y su entrega se realizará de forma progresiva entre 2025 y 2027, mejorando la conectividad entre el sur y el norte de la ciudad.