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Con la escalera humana: habitantes del barrio Manrique salvaron a joven que fue arrastrado por la corriente

También en el barrio Manrique un menor de cinco años falleció en medio de las emergencias generadas por las lluvias, luego de que el muro de una vivienda cayera sobre él.

Noticias RCN

abril 05 de 2026
06:03 p. m.
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Yefferson Pulgarín fue rescatado por la comunidad del barrio Manrique, luego de que las lluvias del Viernes Santo (03/04/2026) borraran la división entre las calles y la quebrada La Máquina, en el nororiente de Medellín.

Con unos cuantos moretones, insiste en que “el de arriba” le dio “una oportunidad más”, luego de que intentara rescatar su motocicleta y fuera arrastrado por la corriente.

En diálogo con Noticias RCN recordó el momento en el que salió de su casa “a mirar si veía” la moto, que había dejado estacionada en la calle, “pero no estaba a la vista y” resultó “metido en la quebrada”.

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La comunidad del barrio Manrique logró rescatar a Yefferson formando una escalera humana:

Los vecinos del barrio Manrique escucharon los gritos de Yefferson y, sin importar la fuerza de la corriente, formaron una escalera humana, decididos a rescatarlo por tratarse de uno de los suyos.

Su hazaña quedó registrada en un video en el que se ve el momento exacto en el que logran alcanzar a Yefferson, que fue arrastrado más de una cuadra, luego de que las calles se convirtieran en una especie de río.

“Sufrí golpes más que todo en el área de las costillas, era difícil respirar, no tenía aire”, comentó agradecido con la comunidad de Manrique, en la comuna 3 de Medellín.

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Lluvias del Viernes Santo generaron estragos en Medellín:

Las emergencias en distintos puntos de la capital antioqueña fueron provocadas por un comportamiento atípico de las lluvias. En palabras del alcalde Federico Gutiérrez, “en treinta minutos llovió el 40% del agua que, normalmente, llueve en todo un mes”.

Solo en Manrique once viviendas fueron evacuadas, los habitantes del sector tuvieron que trabajar todo el fin de semana en remover el lodo, Yefferson fue arrastrado por la corriente y un menor de cinco años falleció luego de que el muro de una vivienda cayera sobre él.

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