Habló la joven que sobrevivió a 26 puñaladas de su expareja en Medellín: todo quedó grabado en video

Las autoridades en Medellín buscan con orden de captura al hombre de 38 años que en noviembre 2024 intentó asesinar a su expareja, una joven de 21 años, en su lugar de trabajo.

El atroz ataque quedó registrado en videos de cámaras de seguridad. La víctima sobrevivió a la cruel agresión y después de varios meses luchando por su vida hizo una grave denuncia.

La joven denunció que el hombre que estuvo a punto de quitarle la vida sigue en libertad, acechándola y amenazándola. Noticias RCN habló con la joven que teme por su integridad.

Saber que su agresor sigue libre es lo que más atormenta a la joven de 21 años que sobrevivió a las 26 heridas con arma blanca que le propinó su expareja en plena jornada laboral.

Contó cómo el hombre sigue acosándola, pese a las pruebas que lo incriminan en el intento de feminicidio:

El tipo ha intentado contactarme por todos los medios, por Facebook, me escribe, me amenaza, me hace llamadas (…) me dice que lo que me hizo fue poquito para lo que me va a hacer, que eso fue una caricia.