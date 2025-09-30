Desgarrador relato de la mamá del bebé que murió en Cundinamarca: “Hoy puede ser mi niño, mañana el de otra persona”

Hay consternación en Cundinamarca por la extraña muerte de un bebé de 11 meses. El menor estaba en el centro de estimulación o jardín (al que frecuentaba) de La Calera, cuando fue llevado de urgencias a un hospital.

El reporte oficial del Hospital Divino Salvador de Sopó indicó que efectivamente el bebé Liam Gael ingresó el lunes 29 de septiembre. Llegó sin signos vitales, por lo que se procedió con la reanimación, pero nada fue posible y falleció.

La extraña explicación que dio el colegio

Mildred Narváez, su mamá, habló con Noticias RCN y pide respuestas. “Cuando llego está la profesora Juliana, yo le digo dónde está mi hijo y ella me dice que está en reanimación”, contó.

La docente le sostuvo que el bebé tuvo complicaciones por supuestamente comer mucho: “Me dice que toca esperar porque no me han dado respuesta. No han salido los médicos”.

Por su parte, el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, aseguró en entrevista con Noticias RCN que en el jardín no se identificó un órgano de inspección, vigilancia y control. La cuidadora fue quien llevó al pequeño al centro médico.

Cuestionamientos hacia el jardín

“Que se pongan en mi lugar, en mis zapatos. Ellos también tienen familia e hijos. Les decía a los policías que esperaba que ellos (los trabajadores del jardín) estuviesen haciendo las cosas correctas. Hoy puede ser mi niño, pero mañana puede ser el de otra persona”, sostuvo Narváez, quien exige respuestas.

Las investigaciones giran en torno a varios aspectos, tales como conocer cuántas personas trabajan, la cantidad de menores que están bajo su cuidado y las condiciones del centro.

Narváez no cree que la explicación de haber comido bastante sea lo que haya ocurrido. Ella misma revisó la lonchera e identificó que el tetero estaba completo y los productos no se habían consumido. Al parecer, días antes el bebé había tenido lesiones.

Se está a la espera del dictamen de Medicina Legal para conocer a ciencia cierta las causas, mientras se adelantan las respectivas pesquisas.