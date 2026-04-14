Anato advierte que paro por la actualización catastral deja pérdidas millonarias en el sector turismo

El paro por la actualización catastral en más de 520 municipios generó pérdidas por más de 120.000 millones, cada uno de los seis días en los que estuvo activo.

Uno de los sectores más afectados fue el del turismo. Así lo dio a conocer Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), en diálogo con Noticias RCN:

“Estamos haciendo la consolidación final (…) pero los daños son enormes. Lamentablemente, en Colombia, cada vez más se hacen por vías de hecho todas las peticiones al Gobierno y eso tiene que cambiar. La afectación es muy grande y en el sector turismo hemos tenido más del 44% en pérdidas de vuelos a Santander y Norte de Santander”.

RELACIONADO Se levanta el paro en Santander tras lograr un acuerdo para revisar la actualización catastral

Toda la cadena turística registró afectaciones durante el paro:

Los vuelos implican, en buena parte de los casos, reservas de alojamiento y la adquisición de paquetes turísticos. Una cadena que, según Cortés, dificulta “dar un resumen hoy de las pérdidas tan grandes que tuvieron todos los consumidores, el sector turismo y las agencias de viaje”.

Es así que la afectación del 44% en vuelos genera “un problema enorme en cuanto a la venta de paquetes turísticos y de ahí se ven afectados el hotel, el traslado, el guía… todo lo que tiene que ver con la cadena del sector turístico, que las agencias empaquetan”.

RELACIONADO Avianca y Latam ofrecen alternativas a viajeros afectados por restricciones en el aeropuerto Palonegro

¿Qué pasará con los turistas afectados por el paro?

El martes, 14 de abril, integrantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), alcaldes y líderes comunitarios de Santa Marta alcanzaron un acuerdo para levantar los bloqueos. Además, aerolíneas de operación nacional anunciaron medidas de protección para sus viajeros en Santander.

“Cuando compras un paquete con una agencia de viajes cuentas con su ayuda para revisar el tema de las cancelaciones, pero no pueden solucionarlo todo. Este es un imprevisto que nadie tenía en mente y en las compras de paquetes internacionales sin retracto, por ejemplo, la agencia hace todo lo posible para evitar que el cliente pierda el 100% de su viaje”, pero algunas no logran ayudarlos a recuperar su inversión.