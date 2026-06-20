¿Habrá ciclovía en Bogotá el domingo 21 de junio, día de las elecciones presidenciales?

Uno de los planes más tradicionales de los domingos para miles de bogotanos tendrá una pausa excepcional este fin de semana.

El Distrito confirmó que este domingo 21 de junio no habrá operación de la Ciclovía en Bogotá debido a la jornada de segunda vuelta presidencial.

La decisión hace parte de las medidas adoptadas para facilitar la organización del proceso electoral y permitir el desarrollo de las actividades logísticas, operativas y de movilidad que requiere la ciudad durante las votaciones.

¿Por qué no habrá Ciclovía este domingo en Bogotá?

La suspensión responde a la realización de las elecciones presidenciales de segunda vuelta.

Según explicó el Distrito, durante esta jornada será necesario priorizar la operación institucional relacionada con el proceso democrático y garantizar condiciones adecuadas para el desplazamiento de ciudadanos y la logística electoral.

Por esa razón, la ciclovía permanecerá cerrada durante toda la jornada.

¿Qué tramos estarán suspendidos?

La medida aplicará sobre la totalidad de la red de Ciclovía de Bogotá. Eso significa que no estarán habilitados los 141,46 kilómetros que normalmente funcionan como corredor para actividades recreativas, deportivas y de movilidad activa.

La suspensión será únicamente durante el domingo electoral.

¿Cuándo volverá a operar normalmente?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que la programación habitual regresará el siguiente fin de semana.

La Ciclovía retomará actividades el domingo 28 de junio y también operará el lunes festivo 29 de junio.

Con esto, los ciudadanos podrán volver a recorrer la ciudad y disfrutar de este espacio de encuentro para familias, deportistas y visitantes.