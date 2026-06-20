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Así operaba la desalmada banda que usaba a niños indígenas para mendigar en Medellín

Los condenados son siete integrantes de la red criminal qur explotaron menores de la comunidad Emberá Katío para pedir productos y revenderlos.

Así operaba la desalmada banda que usaba a niños indígenas para mendigar en Medellín
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

junio 20 de 2026
10:05 a. m.
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Una organización delictiva que explotaba a niños de la comunidad indígena Emberá Katío para mendogar en Medellín fue desarticulada y condenada.

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Siete personas que hacían parte de esta red criminal aceptaron su responsabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía y recibieron condenas que van entre 24 y 39 meses de prisión, entre dos y tres años, aproximadamente.

Durante la investigación, las autoridades documentaron 10 eventos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025 en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín.

Los menores de edad eran utilizados durante jornadas que se extendían hasta la madrugada para pedir a turistas nacionales y extranjeros la compra de pañales, leche y otros productos de primera necesidad que luego revendían.

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Venezolanos lideraban banda de explotación de niños indígenas

De acuerdo con la Fiscalía, los condenados son una colombiana identificada como Ana Lucía López Sánchez, y seis ciudadanos de nacionalidad venezolana: Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar.

El informe revela que cada uno de ellos cumplió roles específicos en esta red de explotación infantil.

López Sánchez, propietaria de un establecimiento comercial, actuaba como una de las principales compradoras de los elementos donados por ciudadanos y, posteriormente, coordinaba la reventa de estos productos para obtener ganancias económicas.

Por su parte, López Goyo, Valera Graterol, Coromoto Barrios y Sira Espinoza eran quienes recorrían diferentes sectores de la ciudad con bebés en brazos, exhibiendo carteles con mensajes alusivos a necesidades básicas para generar compasión en los transeúntes.

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Los delitos por los que condenaron a banda que explotaba a niños indígenas

Una juez penal de conocimiento avaló los preacuerdos celebrados por estas personas y emitió condenas de acuerdo con la participación de cada uno en los hechos.

Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad.

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