Ministro del Interior confirmó que habrá un último día sin IVA en Colombia

La conciliación de la reforma tributaria será votada este miércoles 16 de noviembre. Algunos de los ajustes finales en el proyecto económico estuvieron relacionados con la posibilidad de un último día sin IVA, impuesto para la comercialización de mascotas, dividendos en 20% y el controvertido impuesto a los ultraprocesados.

Todo está listo para que el texto sea votado si o no en el Congreso, y luego pase a sanción presidencial.

Le puede interesar: Sindicatos rechazan convocatoria a marchas para apoyar reformas de gobierno Petro

Son 20 billones de pesos los que se espera recaudar con esta reforma tributaria que fue aprobada rápidamente por el legislativo. Noticias RCN conversó con el ministro del Interior, sobre el día determinante que le espera hoy a la tributaria. El jefe de cartera también se refirió a la emergencia por lluvias que vive el país y al manejo que le está dando el gobierno Nacional.

¿Habrá o no habrá Día sin IVA?

Sí, hay una última jornada. El Gobierno Nacional determinará oportunamente la fecha.

¿Puede haber cambios de última hora en la tributaria?

Ya no hay cambios de última hora, lo que ocurre en una conciliación es que los conciliadores de las corporaciones definen un solo texto y ese texto se presenta entre hoy y mañana en las plenarias y se vota si o no. No hay un nuevo debate ni modificaciones, las cámaras deben decir si acogen o no. Realmente e sun procedimiento muy rapido.

Cabe recordar que este tema había generado polémica porque desde que Gustavo Petro inició su mandato aseguró que eliminaría esta iniciativa creada por el anterior Gobierno bajo la intención de impulsar la reactivación económico y el sector comercial. El presidente aseguró que este día no contribuía a la economía nacional, y por ello se acordó realizar jornadas que no aplicarían para productos importados, pero si para una lista de bienes, entre los que se encontraban prendas de vestir, aparatos para el hogar y elementos deportivos, entre otros. Sin embargo, en una reunión entre el ministro de Hacienda y los ponentes de la reforma, esta idea fue tumbada y se cayó nuevamente la posibilidad de mantener los días sin IVA en el país.