Diálogos con el ELN abrirían negociaciones paralelas con otros grupos armados: Ariel Ávila

Ante la creciente expectativa sobre la reanudación de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, el senador Ariel Ávila aseguró que hay tres puntos importantes que serían discutidos y concretados durante la primera reunión formal de negociaciones de paz que inicia este lunes en Caracas, Venezuela.

Uno de los principales temas es si las garantías de negociaciones serán solo en Venezuela y Cuba, o Colombia aceptará los ofrecimientos de España y Chile para ser sedes de las negociaciones.

NRCN: ¿Qué se puede esperar a corto plazo de la negociación con el ELN?

A.A.: Principalmente se establecería una mesa técnica del cese al fuego bilateral en este caso, pero el Gobierno la quiere multilateral lo que significaría que paralelamente se abriría la mesa de negociaciones para las organizaciones criminales de alto impacto y que de aquí a abril estemos en un cese multilateral.

En segundo lugar los protocolos que se llevan al tema multilateral a ver si se da.

Y lo tercero son básicamente unas mínimas reglas de juego: en qué países va a rotar esto, cada cuántos días va a ser, de cuánto tiempo son los ciclos. Yo creo que lo primero que vamos a llegar es a esos protocolos.

NRCN: ¿Por cuánto tiempo podrían extenderse estas conversaciones con el ELN?

A.A.: El tema de los tiempos no es un condicionamiento, sin embargo, está claro que no puede coincidir una firma del acuerdo con un calendario electoral, eso sale muy mal y ya lo vivimos. Lo ideal es que esto estuviera en dos o dos años y medio máximo, pero no hay tiempos, lo que sí es claro es que es bueno que no coincidan.

¿Quiénes estarán en las mesas de diálogo?

Inicialmente, se conoció que quienes harían parte de las mesas de diálogo serían José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan; Otty Patiño, exintegrante del M-19; Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, y María José Pizarro.

Sin embargo, en las recientes horas salieron a la luz los nombres de algunos empresarios y militares retirados que también estarán presentes en las mesas de negociaciones. Se trata de la directora de Acopi, Rosmery Quintero; el coronel (r) Álvaro Matallana, el Almirante (r) Orlando Romero, Horacio Guerrero y Jesús Alberto Castilla.

Este último fungió como senador de la República en las dos administraciones anteriores y logró posicionarse como un dirigente campesino a favor de los derechos humanos.

Adicionalmente, al parecer, también habría un militar activo en calidad de observador en la mesa y sería el director de sanidad de las Fuerzas Militares, Hugo López.

Por parte del ELN los integrantes que el Gobierno reconocerá como negociadores son Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón.

Según información, el ELN, que deriva sus ingresos ilegales, principalmente de la minería ilegal, el control del narcotráfico en sus áreas de injerencia, el contrabando y la extorsión a pequeños comerciantes y grandes empresas, actualmente tiene entre 5.000 y 6.000 hombres en sus filas.

Además de tener injerencia en el territorio colombiano, el ELN también presencia en 40 municipios de 8 estados de Venezuela y delinque en 19 de los 20 municipios fronterizos con Colombia.

