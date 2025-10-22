Cayó millonario cargamento de oro ilegal: hallaron 28 lingotes ocultos en un vehículo en la vía hacia Huila

Un operativo de control realizado en la vía que comunica a Mocoa, Putumayo con Pitalito, Huila permitió descubrir un cargamento de oro de origen desconocido que era movilizado de manera irregular por dos hombres en un vehículo particular.

La acción entre la Fiscalía y la Policía Nacional derivó en la incautación de 28 lingotes del metal precioso, cuyo peso total fue calculado en 41 kilos y cuyo valor supera los 15.514 millones de pesos.

Cayó millonario cargamento de oro ilegal en la vía hacia Huila

El hallazgo se produjo en la vereda El Cedro, cuando unidades de la Policía Nacional adelantaban un procedimiento de registro y control vehicular en la carretera.

Durante la inspección, los uniformados notaron irregularidades en el tanque de combustible de uno de los automóviles y, al revisar con mayor detalle, descubrieron en su interior varios paquetes metálicos envueltos cuidadosamente, los cuales contenían los lingotes de oro.

En el operativo fueron capturados Andrey David Murcia Dávila, quien conducía el vehículo, y Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez, su acompañante.

Ambos fueron sorprendidos transportando el metal sin poder justificar su procedencia ni presentar los certificados de origen exigidos por las autoridades mineras.

¿A dónde serán llevados los lingotes de oro incautados?

Ante esta situación, la Dirección contra el Lavado de Activos de la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías el comiso de los 28 lingotes, petición que fue aceptada luego de comprobarse la ausencia total de documentación y de obtener los resultados técnicos que certificaron la autenticidad del metal.

Las 28 barras de oro, sometidas a diferentes pruebas de verificación y pureza, quedaron finalmente bajo la administración del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) y su custodia fue asignada al Banco de la República, que se encargará de su resguardo mientras avanza el proceso judicial.

Por su parte, la Fiscalía imputó a los dos capturados por el delito de lavado de activos, considerando que el transporte del oro sin documentos de respaldo sugiere una posible vinculación con operaciones de carácter ilícito.