Menor denunció haber sido abusada por su profesor de 23 años en Soacha: lo capturaron en tiempo récord

En un operativo relámpago, la Seccional de Investigación Criminal de Soacha, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura de un hombre de 23 años de nacionalidad colombiana acusado de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, luego de que una menor de 13 años denunciara los hechos.

Las autoridades activaron de inmediato la ruta de atención a la víctima para garantizar su protección física, psicológica y legal.

Niña de 13 años estaría siendo abusada por un profesor en Soacha

Según la denuncia presentada, la menor habría sido abusada sexualmente en repetidas ocasiones por el hombre, quien se desempeñaba como docente.

La denuncia permitió que las autoridades actuaran rápidamente, logrando la captura del presunto agresor mediante orden judicial en tiempo récord.

El hombre fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, garantizando que permanecerá recluido mientras se adelanta el proceso judicial.

Este caso se suma a la cifra de delitos sexuales registrados durante 2025, pues hasta la fecha, la Policía Nacional en Soacha y Sibaté ha capturado a 54 personas por delitos sexuales.

Pareja estaba abusando de un menor de 11 años en Bogotá

En paralelo, en Bogotá, se registró otro caso de violencia sexual contra un menor.

Un hombre de 40 años y una mujer de 35 fueron capturados tras ser acusados de abusar de un niño de 11 años en el barrio Bosa San Pedro, al sur de la ciudad.

Las investigaciones determinaron que el hombre era el padre del menor y que, junto con su pareja, habría cometido los abusos de manera reiterada dentro de la vivienda donde residían.

Durante los dos años en que el niño vivió con su padre, comenzó a presentar síntomas de depresión, según reportaron las autoridades.