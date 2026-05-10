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Ataques con drones y explosivos por más de dos horas dejaron civiles heridos en El Peñol, Nariño

El ataque también afectó un centro de salud, viviendas y parte de la infraestructura de la cabecera municipal.

Valentina Bernal

octubre 05 de 2026
08:36 a. m.
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Un domingo que transcurría con normalidad terminó en medio de las explosiones y el miedo en El Peñol, Nariño.

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Durante más de dos horas, habitantes de este municipio del norte del departamento tuvieron que buscar refugio mientras eran lanzados artefactos explosivos desde drones contra la fuerza pública.

El ataque habría dejado daños en diferentes puntos de la cabecera y civiles resultaron heridos por esquirlas.

¿Qué pasó en El Peñol, Nariño?

El hostigamiento comenzó con el lanzamiento de explosivos mediante drones, lo que obligó a los habitantes a permanecer resguardados mientras se prolongaban las detonaciones.

El secretario de Seguridad de Nariño, Andrés Peñaranda, indicó que, de manera preliminar, detrás de la acción estaría la estructura Franco Benavides, perteneciente al Estado Mayor Central.

La responsabilidad y las circunstancias exactas del ataque continúan bajo investigación.

¿Qué fue afectado por las explosiones?

Según el reporte de la Gobernación, los explosivos habrían impactado la sección de Policía, un centro de salud y varias viviendas ubicadas en la cabecera municipal.

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Además de los daños materiales, algunos habitantes resultaron lesionados por las esquirlas provocadas por las explosiones.

La situación generó temor entre los residentes, que tuvieron que permanecer alejados de las calles mientras se desarrollaba el ataque.

¿Qué hicieron las autoridades después del ataque?

Tras los hechos fue convocado un consejo de seguridad extraordinario departamental para evaluar la situación y definir nuevas medidas.

El objetivo es reforzar las acciones de seguridad, establecer cómo ocurrió el ataque y adoptar medidas que permitan recuperar la tranquilidad en El Peñol.

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Las autoridades también avanzan en la verificación de la información sobre los responsables y en la evaluación de los daños ocasionados.

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