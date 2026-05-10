Así fue como encontraron los explosivos ocultos en el patio de una escuela en Cajibío: estaban a metros de los niños

Una señal aparentemente pequeña evitó lo que pudo convertirse en una tragedia en una escuela rural de Cajibío, Cauca.

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Pues la alerta terminó con el hallazgo de dos dispositivos explosivos improvisados de alto poder en inmediaciones de la institución educativa, donde diariamente estudian 25 niños y trabajan tres docentes.

¿Cómo detectaron los explosivos en la escuela?

De acuerdo con un líder social de Cajibío, los habitantes detectaron cables y un objeto extraño ocultos entre la vegetación.

La comunidad sospechó que podía tratarse de un artefacto explosivo y, en lugar de acercarse o manipularlo, dio aviso a las autoridades.

El líder aseguró además que estos elementos habrían sido dejados entre el 11 y el 14 de septiembre y advirtió que, según la información conocida por la comunidad, podría haber más explosivos en los alrededores de otros centros educativos.

¿Qué encontraron los militares al llegar?

Tras recibir la alerta, un equipo especializado en explosivos de la Tercera División del Ejército se desplazó hasta la zona.

Los uniformados localizaron dos cargas de aproximadamente seis kilogramos cada una, instaladas a unos 25 metros de las aulas y cerca de 10 metros del patio de recreo.

Es decir, los explosivos estaban muy cerca del lugar donde los menores desarrollaban sus actividades escolares y de descanso.

¿Cómo lograron neutralizarlos?

Una vez confirmada la presencia de los artefactos, los militares activaron un protocolo de seguridad para evitar una detonación accidental.

La institución educativa fue evacuada, al igual que varias viviendas cercanas, mientras los expertos adelantaban el procedimiento.

Después de varias horas de trabajo, los dos dispositivos fueron destruidos de manera controlada, sin que se registraran víctimas por la detonación.

¿Quién habría dejado los explosivos?

El comandante de pelotón del Batallón de Infantería Liviana número 7, Brayner Zambrano, señaló que los dispositivos habrían sido instalados por integrantes de la estructura Jaime Martínez.

Esta estructura hace parte de las disidencias de las Farx y tiene presencia en diferentes sectores del Cauca.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias en las que fueron instalados los artefactos y determinar si existen más elementos similares en la zona.