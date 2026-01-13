CANAL RCN
Colombia

Hallan cuerpo de joven arrastrado por creciente en Villa Hermosa, Medellín

Según el reporte de las autoridades, la víctima se encontraba en un balneario de la quebrada La Castro.

Fotos: Suministradas

Noticias RCN

enero 13 de 2026
02:46 p. m.
Las intensas lluvias que no han cesado desde el fin de semana en Medellín ya dejan las primeras emergencias. Este martes, organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo de un joven de 19 años que fue arrastrado por una creciente súbita en la comuna 8, conocida como Villa Hermosa.

De acuerdo con las autoridades, la víctima sería José Miranda, quien se encontraba en un balneario de la quebrada La Castro, en la parte alta de Caicedo, cuando la fuerza del agua lo sorprendió.

Dagrd reporta 250 emergencias en enero, 54 por lluvias en Medellín

Carlos Andrés Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), lamentó el hecho y explicó: “Lamentar la pérdida de vida de una persona, la cual se encontraba en una quebrada… El día de ayer en la tarde una creciente súbita que afecta algunas viviendas y también la vía se lleva a esta persona ocasionándole la muerte”.

El funcionario precisó que en este momento se adelantan las labores de recuperación del cuerpo, que posteriormente será entregado a la Fiscalía para su plena identificación. Además, entregó un balance de las emergencias registradas en lo corrido de enero: “Llevamos ya 250 emergencias, de las cuales 54 obedecen a las lluvias”.

Dagrd advierte sobre crecientes súbitas y pide prevención en temporada de lluvias

Quintero hizo un llamado a la ciudadanía al autocuidado y a la corresponsabilidad, especialmente en zonas de quebrada: “Si usted ve disminuido el nivel, reporte inmediatamente al 123. Es posible que en la parte alta se esté presentando un represamiento y posteriormente una creciente súbita o una avenida torrencial”.

El Dagrd recordó que durante enero y febrero se esperan episodios de lluvia, principalmente en las tardes, por lo que pidió estar atentos a los reportes oficiales y mantener medidas de prevención.

