Cambio de tarjeta Cívica en el Metro de Medellín: quiénes deben actualizarla antes del 15 de marzo

El Metro de Medellín está realizando un proceso de cambio de la tarjeta Cívica, el sistema utilizado por los usuarios para pagar el pasaje y acceder al sistema de transporte. Esta información está dirigida a más de un millón de usuarios y tiene como fecha límite el 15 de marzo, por lo que es clave identificar si se debe realizar el trámite para no quedarse atrás.

La empresa aclaró que no todos los usuarios del Metro ni todas las personas que tienen tarjeta Cívica deben hacer este cambio. El proceso aplica únicamente para quienes recibieron un mensaje de texto o un correo electrónico del Metro notificando la necesidad de actualizar la tarjeta, o para quienes cumplen condiciones específicas relacionadas con la antigüedad del documento.

¿Quiénes deben cambiar la tarjeta Cívica del Metro?

Entre los casos que sí deben realizar obligatoriamente el cambio están las personas cuya tarjeta Cívica fue expedida entre los años 2007 y 2014, quienes no han realizado ningún cambio desde hace aproximadamente diez años, o quienes aún utilizan la tarjeta azul con foto, correspondiente a la primera Cívica que expidió el Metro de Medellín.

Si el usuario cumple con alguna de estas condiciones, el cambio debe realizarse sí o sí. La buena noticia, según lo informado, es que se trata de un proceso completamente gratuito y que existe un plazo claro para hacerlo sin inconvenientes: hasta el 15 de marzo.

Nuevo precio del pasaje en el Metro de Medellín

Este anuncio se suma al realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá donde anunciaron las nuevas tarifas para el transporte público en la región, anunciando un aumento cercano a los $400 pesos en el Metro, Tranvía, Cable, Metroplús y rutas integradas.

