"Rompimos el silencio y nada pasó": mensajes en baños del Congreso denuncian presunto abuso

Noticias RCN conoció información sobre los dicientes mensajes que han aparecido en las recientes semanas al interior de los baños del Congreso de la República.

Grave denuncia al interior del Congreso: fotógrafo habría abusado de una mujer

Las denuncias, escritas con un material de color rojo, se refieren a un presunto caso de abuso que habría ocurrido en el 2024 dentro del legislativo entre una mujer y un fotógrafo.

Información preliminar del caso señala que a pesar de que se realizaron las denuncias correspondientes, el contrato del profesional fue renovado y actualmente se encuentra vinculado a la Cámara de Representantes.

Las imágenes, conocidas de primera mano por este medio, dejan ver mensajes como “Rompimos el silencio y nada pasó”, “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato” y “La sororidad les quedó en discurso”, todos acompañados con el #DenunciaInsegura.

La senadora María José Pizarro habló con Noticias RCN sobre el tema y explicó que actualmente las mujeres no confían en los canales de denuncia establecidos.

“Después de las denuncias que en su momento hizo el entonces senador Gustavo Bolívar en relación sobre un tema de acoso sistemático al interior del Congreso, nosotros trabajamos muy fuertemente por establecer un protocolo para poder enfrentar las violencias”, aseguró.

Hallan mensajes en los baños del Congreso por presunto caso de abuso

Adicionalmente, explicó que “este protocolo quedó en funcionamiento y se establecieron una serie de mecanismos que dieron resultados. Se dejaron unos canales de denuncia establecidos, pero parece ser que desde que asumimos como congresistas, estos mecanismos han quedado en el olvido y la gente ya no recurre a los canales de denuncia porque no confían en ellos”.

La senadora también confesó que en diferentes ocasiones ha puesto denuncias y expuesto casos en los que se ha sentido vulnerada, pero que los procesos no han tenido mayor avance.

“¿Qué puede esperar una mujer que trabaja en los servicios generales? ¿Qué puede esperar una contratista del Congreso si en un caso claro de acoso contra una congresista no pasa nada? Ese es el peor de los mensajes. No hay voluntad política por tratar de manera decidida estos temas. Las mujeres son acosadas en su entorno laboral y no sucede nada”, agregó Pizarro.