Hallaron muerto a soldado desaparecido en Huila: tenía heridas de bala y estaba de permiso

El uniformado estaba de permiso y se movilizaba hacia La Plata cuando desapareció.

Soldado asesinado en Huila
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
02:52 p. m.
El martes 26 de agosto, hallaron el cuerpo sin vida del soldado profesional Luis Hernán Quiguazú Quinto, reportado como desaparecido desde el pasado 22 de agosto.

El hallazgo se produjo en la vereda El Diamante, ubicada a unas dos horas del casco urbano del municipio de Nátaga.

El uniformado había solicitado permiso para desplazarse desde Caquetá hasta La Plata, Huila, con el fin de visitar a su familia.

Hallaron muerto a soldado desaparecido en Huila

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue encontrado en una zona rural donde opera el Bloque Central Isaías Pardo, estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

El Ejército confirmó que la víctima presentaba heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, lo que indicaría que fue atacado por hombres armados mientras se movilizaba hacia su destino.

Ejército se pronunció por el hallazgo del cuerpo sin vida de un soldado en Huila

El Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, emitió un comunicado en el que entregó detalles del hallazgo y lamentó la pérdida:

El día 26 de agosto de 2025 fue encontrado el cuerpo sin vida del soldado profesional Luis Hernán Quiguazú Quinto, quien se encontraba de permiso y había desaparecido el pasado viernes 23 de agosto. El hecho se registró en la vereda El Diamante, del municipio de Nátaga, Huila. Al parecer el uniformado se movilizaba por esta vía, cuando fue interceptado por sujetos armados.

El soldado, de 7 años de servicio, estaba vinculado al Batallón de Despliegue Rápido N.º 35, dependiente de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12. El Ejército expresó sus condolencias a los familiares y reafirmó su compromiso para acompañarlos en este difícil momento.

En el comunicado, la institución también rechazó el hecho y anunció que, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, identificar y capturar a los responsables, y ponerlos a disposición de la justicia.

