Voces de rechazo por el asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia

Una comisión humanitaria halló y recuperó el cuerpo del periodista Mateo Pérez, quien había desaparecido desde hace cuatro días en el municipio de Briceño, en Antioquia, cuando realizaba reportería.

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"Adelantamos una misión humanitaria junto con el @CICR_co para ubicar el paradero del joven periodista Mateo Pérez. Informamos que esta culminó con la recuperación de un cuerpo, el cual fue entregado a Medicina Legal para avanzar en el proceso de identificación", indicó la Defensoría del Pueblo en sus redes sociales.

Una vez confirmado el asesinato del comunicador, se han escuchado reacciones de varios sectores políticos.

"Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez"

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de X. Dijo que el asesinato ocurrió en la vereda El Hoyo y que con el responsable del crimen no existe negociación alguna.

"Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales. El asesinato ocurrió en la vereda el Hoyo del municipio de Briceño. Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro", escribió.

El mandatario agregó que se comunicó con la mamá del periodista para expresarle el pésame.

Antioquia rechaza el crimen del periodista Mateo Pérez

El primero en reaccionar fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Afirmó que es una injusticia y cuestionó la 'paz total' del Gobierno Nacional.

"Conocí a los padres y al hermano de Mateo: una familia de Yarumal noble, trabajadora y llena de amor por su hijo menor. Este dolor es una injusticia, un daño irreparable que fue autoinfligido por la paz total y por contemporizar con cuánto bandido aparece. Entre más criminal, mejor lo trata el Gobierno Petro".

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se solidarizó con la familia de Mateo y afirmó que el responsable de su asesinato son las disidencias de alias Calarcá.

"Qué dolor esto. Duele la muerte de Mateo. Lo mató la "Paz Total" de Petro. Lo asesina el grupo criminal frente 36 de las Farc de alias “Calarcá”, quien tiene 2 puestos: uno como cabecilla y otro como "Gestor de Paz" de Petro. Que pronto cese la horrible noche. Solidaridad con la familia de Mateo y con sus amigos".