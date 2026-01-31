Pareja de colombianos en la mira por desaparición de dos franceses: estas son las macabras pruebas que les hallaron

La historia que hoy sale a la luz parece sacada de una película por la crudeza de sus detalles y la gravedad de las acusaciones.

Se trata del caso de una pareja de ciudadanos franceses que desapareció sin dejar rastro en 2019 y cuyo destino, hasta hoy, sigue envuelto en incertidumbre. Durante más de seis años, no hubo noticias sobre su paradero, ni señales claras de lo que ocurrió con ellos.

Ahora, un expediente judicial conocido por Noticias RCN revela los escalofriantes elementos que llevaron a la captura de dos colombianos señalados de estar detrás de la desaparición forzada.

Se trata de María Belsir Cubillos Durán y Carlos Arturo Ortiz Álvarez, quienes fueron detenidos el pasado 22 de enero en Bogotá, tras una investigación adelantada de manera conjunta entre autoridades colombianas y francesas.

¿Qué se sabe de los franceses desaparecidos?

Según el expediente, las víctimas son Félix Blanc, de 67 años, y Nadia Clenet, de 45. Ambos fueron vistos por última vez el 1 de septiembre de 2019 en una finca ubicada en el sur de Francia.

Ese mismo día ocurrió un hecho clave: sus teléfonos celulares dejaron de funcionar de manera simultánea, lo que marcó el inicio de las sospechas.

Durante la audiencia de judicialización, el fiscal del caso explicó que los análisis técnicos permitieron establecer un dato determinante.

Fiscal del caso:

Dichos teléfonos se encontraban conectados a la misma zona de cobertura del repetidor simultáneamente con la línea utilizada de María Belsir Cubillos Durán, quien habitaba la finca junto a Carlos Arturo Ortiz Álvarez y Juan Felipe Montoya, personas que estaban en compañía de los dos desaparecidos.

De acuerdo con la Fiscalía, Cubillos Durán y Ortiz Álvarez residían en la finca donde fueron vistos por última vez Blanc y Clenet.

Las pruebas que acusan a dos colombianos de la desaparición

La investigación logró reconstruir los movimientos de ese día gracias a la geolocalización de los dispositivos móviles y a registros de cámaras de seguridad, los cuales confirmaron que los hoy capturados fueron las últimas personas que tuvieron contacto con vida con la pareja francesa.

Otro elemento que agravó la situación fue el uso de las pertenencias de una de las víctimas. Según el fiscal, después de la desaparición se realizaron retiros de dinero con una de las tarjetas bancarias de Félix Blanc.

Fiscal:

Sacaron dinero con la tarjeta 4562-0100-1709-1779 perteneciente al señor Félix Blanc.

Las sospechas se hicieron aún más fuertes cuando, apenas un día después de la desaparición, los implicados abandonaron la finca utilizando el vehículo de las víctimas.

Para los investigadores, este hecho resultó determinante dentro del proceso, al evidenciar que los franceses ya no se encontraban allí y que sus bienes estaban siendo usados por terceros.

Conversaciones habrían delatado la desaparición de los franceses

Sin embargo, uno de los aspectos más perturbadores del expediente está relacionado con los testimonios que apuntan a un posible destino aún más macabro. Durante la investigación, salió a la luz una conversación.

Fiscal:

Un día Claudia le contó que en Colombia los traficantes de drogas hacían desecho de un hombre haciendo desaparecer su cuerpo en Asia y que Carlos añadió que era una buena idea para hacer de desaparecer a alguien.

Esta declaración fue incorporada al proceso como un elemento que incrementó la gravedad de las acusaciones y las dudas sobre qué pudo haber ocurrido con los cuerpos de Félix Blanc y Nadia Clenet, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Capturan a dos colombianos por el crimen de dos franceses

Durante el allanamiento realizado en Bogotá, las autoridades hallaron pruebas consideradas contundentes por la Fiscalía. Entre los elementos incautados se encontraron documentos falsificados, tarjetas bancarias y registros de compras efectuadas en Francia con las tarjetas pertenecientes a las víctimas.

Según el ente acusador, estos hallazgos permitieron establecer que los capturados harían parte de una red criminal transnacional dedicada al hurto y a la falsificación en Europa, lo que reforzó la hipótesis de que la desaparición de la pareja francesa estuvo ligada a actividades delictivas organizadas.

Por estos hechos, María Belsir Cubillos Durán y Carlos Arturo Ortiz Álvarez fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y hurto. Un juez ordenó su envío a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Aunque entre Colombia y Francia no existe un tratado de extradición, las autoridades del país europeo no descartan solicitar la entrega de los detenidos para que respondan ante la justicia francesa por la desaparición de Félix Blanc y Nadia Clenet.