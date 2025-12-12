Despertar de tripulación colombiana que va a la Antártida inicia con canciones de Rodolfo Aicardi y Niche a diario

En su séptima jornada, el Buque ARC Simón Bolívar, que partió de Cartagena con 71 tripulantes, 25 investigadores y un equipo de Noticias RCN, avanza hacia la Antártida, en “el corazón de la tierra”, y el punto más cercano en tierra de donde se encuentran es Buenaventura, a unas 50 millas de distancia.

A unos días del zarpe, el equipo periodístico de Noticias RCN, empezó a familiarizarse con el “alza arriba”, la manera en la que la guardia de turno despierta a la tripulación, con tres canciones que se eligen de común acuerdo, todos los días, desde las 5:20 de la mañana:

“Es darle esa energía, para iniciar el día, a la tripulación. Aquí, todos los días son de arduo trabajo para poder mantener la navegación segura de esta unidad”.

¿Cómo es el “alza arriba” y por qué incluye canciones?

A las 7:00 de la mañana repiten, sin falta, el mismo ritual. Con un silbato, que reproducen en los parlantes de la embarcación**,** despiertan al personal, le dan los buenos días y, de acuerdo con el oficial Fernández, a bordo de la expedición.

“Se mencionan datos del área, en general, donde nos encontramos. Datos meteorológicos, de interés para la tripulación, para que se levanten con la mejor actitud del día y continúen ejerciendo sus labores”.

Mensajes motivacionales son el despertar de la tripulación:

Pero no es todo, “se lee una frase del día, una frase célebre, motivacional, de interés, para que la gente se levante con el mayor ánimo”, y se reproduce algo de música que, en esta época del año, suele incluir éxitos de Rodolfo Aicardi.

E, incluso, en fechas especiales, los marinos suelen recibir mensajes que la guardia de turno lee, a través de los parlantes, para hacerlos sentir en casa mientras viajan al continente más austral para desarrollar una serie de misiones científicas y navales.