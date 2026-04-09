Implicaciones tras la decisión de un juzgado sobre suspender temporalmente los bombardeos

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó la suspensión temporal de bombardeos por parte de las fuerzas militares contra los campamentos de los grupos armados cuando haya indicios de que hay menores de edad.

RELACIONADO Gobierno anunció que apelará fallo que ordena la suspensión de bombardeos contra grupos armados

Ower Jimmy Borda Parra, el abogado que presentó la acción judicial, contó en Noticias RCN los alcances de la decisión. Aseguró, por un lado, que se basa en defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento forzado.

Suspendidos bombardeos en donde haya menores

El fallo menciona lo siguiente: “Se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños”.

Por eso, busca que sean protegidos y se activen los respectivos protocolos. Borda enfatizó que el Estado tiene la obligación de cuidar a la población menor de edad.

La medida cautelar establece que donde se encuentre presencia de menores de edad, la fuerza pública deberá abstenerse de ejecutar operaciones.

A modo de alternativa, Borda propuso una estrategia que combine las ofensivas militares con salidas políticas negociadas; es decir, que haya mesas de diálogo. Recordó, por ejemplo, la desmovilización de paramilitares a lo largo del periodo de Álvaro Uribe Vélez.

“Cuando ha habido negociación y han sido relativamente exitosas, se ha mitigado fuertemente el conflicto armado”, sostuvo.

Más de 1.700 casos de reclutamiento desde 2024

De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y julio de 2026, se conocieron 1.173 casos de reclutamiento, siendo uno de los crímenes que más ha afectado a la población joven.

“El ingreso de menores de edad a los grupos armados no permite presumir, de ninguna manera, que estaban prestando funciones continuas de combate”, expresó Iris Marín, la defensora del Pueblo.

Con este preocupante balance, le hizo un llamado al gobierno nacional y autoridades territoriales para que protejan a los menores del reclutamiento.