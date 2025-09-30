¿Hermana de B-King conocía a Angie Miller, amiga cercana del cantante que estuvo detenida?

El cuerpo del cantante Bayron Sánchez, conocido como B-King, asesinado en México, llega hoy, 30 de septiembre, a Colombia.

B-King viajó a México y tuvo un concierto; pero desapareció bajo extrañas circunstancias el 16 de septiembre. La última que lo vieron a él y a Jorge Luis Herrera, conocido en el mundo musical como Regio Clown; fue yendo a un gimnasio en Ciudad de México.

Hermana de B-King abrió su corazón: “Nos derrumbamos”

Las pesquisas han mostrado que los artistas se subieron voluntariamente a un vehículo, desde el cual salieron de la ciudad. Sus cuerpos fueron encontrados en Cocotitlán.

Noticias RCN conversó con Stefanía Agudelo, hermana del artista, quien pidió justicia y que la muerte de su hermano no quede impune. Agudelo confirmó que las honras fúnebres se llevarán a cabo en Medellín, en compañía de amigos y allegados.

Lo que queremos es que él descanse en paz, que se vaya tranquilo, hacerle una misa con la familia, con la gente que lo quiere y que lo apoyó.

Agudelo se niega a creer que su hermano estuviera involucrado en algún problema y contó lo duro que fue el reconocimiento del cuerpo: “Tenemos fiscales, psicólogos y demás. Ahí es donde ya definitivamente nos derrumbamos. Mi mamá lo reconoce por los tatuajes”.

“Yo solo le pido a la justicia colombiana y mexicana que esclarezcan los hechos”, afirmó la hermana, quien indicó que ni B-King ni la familia había tenido amenazas.

Hermana no conocía a Angie Miller

Con respecto a Angie Miller, amiga cercana al cantante y quien, según medios mexicanos, sería testigo clave en la investigación tras ser detenida y posteriormente liberada, Agudelo afirmó no conocerla: “La vi por primera vez en las historias que él ponía. Al parecer ella también estaba en ese evento invitada o contratada, no lo sé”.

La familia Sánchez se prepara para recibir el cuerpo del artista y darle el último adiós: “La verdad es que queremos hacerle algo bien bonito para que mi hermanito se vaya tranquilo y con la despedida que merece”.