¿Hay una tercera víctima en el caso de B-King y Regio Clown? Revelador testimonio genera preocupación

La muerte de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, junto con el también colombiano Regio Clown, sigue generando conmoción en Colombia y México. Juan Camilo Gallego, mánager del cantante, aseguró que podría haber una tercera persona desaparecida en el caso.

El señalamiento fue hecho en entrevista con W Radio, donde además desmintió rumores sobre la relación entre el artista y la modelo venezolana Angie Miller, recientemente vinculada en medios a la investigación.

Angie Miller y su relación con B-King

En medio de las especulaciones, el mánager aclaró que Angie Miller no era novia de B-King ni de Regio Clown. Según su relato, el primer encuentro entre la modelo y el cantante se dio el 12 de septiembre, un día después de que el artista llegara a México. Desde entonces, habrían compartido a diario hasta el día de la desaparición.

El propio Gallego señaló que Angie vive en México desde hace más de 12 años, por lo que su vínculo con el cantante habría sido reciente y estrictamente de amistad.

¿Quién sería el posible tercer desaparecido?

El dato más llamativo de la declaración fue cuando Gallego afirmó que el escolta personal de B-King también habría perdido contacto el día de la desaparición. Según dijo, intentó comunicarse con él sin obtener respuesta, lo que levantó la sospecha de que él también podría haber sido víctima.

El escolta, yo tenía el número y tampoco le llegaron los mensajes desde el día que se desaparecieron entonces no sé si al escolta también lo hayan matado o le haya pasado algo, entonces no sabría decirlo.

Las autoridades aún no lo confirman

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado la existencia de un tercer desaparecido en el caso de B-King y Regio Clown. La versión del mánager permanece en el terreno de la especulación, aunque suma un nuevo elemento de incertidumbre a una investigación que ya era compleja.

Este silencio oficial mantiene la expectativa tanto en la opinión pública como en los medios de comunicación de ambos países.