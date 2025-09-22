CANAL RCN
Video: el momento en el que las autoridades hallaron los cuerpos de B-King y Regio Clown

A pesar de que ambos artistas estuvieron reportados como desaparecidos durante una semana, sus cuerpos fueron hallados un día después de la denuncia.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
09:46 p. m.
Este 22 de septiembre, se confirmó la trágica noticia de que Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown, fueron hallados sin vida, luego de que se reportara la desaparición de ambos en un concurrido sector de Ciudad de México el pasado 16 de septiembre.

De acuerdo a lo informado por las autoridades mexicanas, los dos artistas fueron secuestrados el mismo día que se reportó su desaparición y que fueron hallados al día siguiente en el municipio de
Cocotitlán, pero hasta que sus familiares no hicieron el respectivo reconocimiento, no se confirmó la trágica noticia.

En video: el momento en el que ambos artistas fueron encontrados

En un video revelado por Azteca Noticias, se evidenció cuando las autoridades mexicanas realizaron las labores del levantamiento de los cuerpos de los dos artistas colombianos, los cuales fueron dejados en costales sobre la carretera federal México-Cuautla, a la altura de la comunidad de San Andrés Metla.

Al lugar llegaron los forenses del Estado de México y la zona fue acordonada mientras se realizaban las labores correspondientes. En el lugar hubo bastante presencia policial para prevenir alguna situación externa.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo de los artistas colombianos?

De acuerdo a lo reportado por este mismo medio, la Fiscalía de la CDMX abrió una investigación por homicidio. Asimismo, se informó que se esperan los análisis periciales para determinar si las víctimas contaban con huellas de violencia.

"La Fiscalía CDMX y la CBP capitalina reiteran su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades competentes, a fin de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias", indica el comunicado donde se confirmó la identidad de los fallecidos.

