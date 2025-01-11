CANAL RCN
Colombia

Revelan la causa por la que murió el joven universitario agredido luego de una fiesta de Halloween

Un comunicado compartido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte reveló la causa por la que falleció el estudiante de los Andes.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
09:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un comunicado compartido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte reveló la causa de la muerte del joven de 20 años, estudiante de la Universidad de los Andes, que fue brutalmente golpeado tras asistir a una fiesta de Halloween en el norte de la capital.

Estudiante de la Universidad de los Andes murió luego de asistir a fiesta de Halloween

Joven de 20 años falleció tras ser agredido luego de una fiesta de Halloween en Bogotá
RELACIONADO

Joven de 20 años falleció tras ser agredido luego de una fiesta de Halloween en Bogotá

Según el documento, fue un trauma craneoencefálico severo, lo que le causó la muerte, producto de la agresión que sufrió en la madrugada del 31 de octubre.

El joven, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ingresó al Hospital Chapinero acompañado por la Policía Nacional y un testigo, presentando lesiones graves en la cabeza y luego de ser valorado por el personal médico, fue trasladado al Hospital Simón Bolívar.

Allí, fue atendido en el servicio de neurocirugía y posteriormente ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció horas después, según confirmó la entidad hospitalaria.

El teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que los hechos ocurrieron en la calle 64, donde las autoridades encontraron al joven tendido en la vía pública con múltiples lesiones.

“Se activaron todos los protocolos y esa persona fue trasladada a un centro asistencial”, indicó el oficial.

Capturan a los implicados en la muerte de Jaime Moreno Jaramillo

Capturan a los presuntos implicados en la muerte de un joven de 20 años que fue agredido tras una fiesta de Halloween
RELACIONADO

Capturan a los presuntos implicados en la muerte de un joven de 20 años que fue agredido tras una fiesta de Halloween

En el lugar también se encontraba un testigo que señaló a tres presuntos agresores, entre ellos dos mujeres extranjeras y un hombre colombiano, quienes fueron capturados de inmediato y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Inicialmente, los detenidos fueron procesados por lesiones personales, pero con el fallecimiento de la víctima, el caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación, que adelanta las investigaciones para determinar la responsabilidad penal por homicidio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Capturan a los presuntos implicados en la muerte de un joven de 20 años que fue agredido tras una fiesta de Halloween

Bogotá

Joven de 20 años falleció tras ser agredido luego de una fiesta de Halloween en Bogotá

Viral

Cinco planes gratis para vivir la magia del Halloween en Bogotá y Cundinamarca

Otras Noticias

Israel

Israel bombardeó Gaza por presuntos incumplimientos en el acuerdo de tregua

El ejército de Israel informó que los tres cuerpos recibidos el viernes a través de la Cruz Roja no corresponden a ningún rehén reconocido dentro del acuerdo de tregua.

Liga BetPlay

Partidazos de este fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre en Colombia y el mundo

Prográmese con los mejores partidos de este fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre en Colombia y el mundo.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 31 de octubre: último sorteo

Masterchef Celebrity Colombia

Contundente: Valentina usó su ventaja y afectó el futuro de una cocinera en MasterChef

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas